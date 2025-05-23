台中知名建商2工人13樓鷹架墜地不治 另2工人遭砸中送醫

台中市南區知名建商新建大樓傳工安意外，2名工人從鷹架處摔落地面。（讀者提供）

2025/05/23 11:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南區知名建商新建大樓傳工安意外，2名年約40歲工人從13樓鷹架處摔落地面，當場失去呼吸心跳（OHCA），經送大里仁愛醫院及中山附醫搶救不治，另有邱姓男工（44歲）被鷹架砸頭撕裂濺血，陳姓男工（67歲）被散落物砸中自行走下樓，意外造成4人送醫。

台中市警消表示，南區福田路、福田二街口建地發生工地墜地意外，4名傷者都是本國人，據了解，鷹架於上午9時許不明原因倒塌，陳、車兩名男工正在13樓鷹架作業，不慎摔落地面。

請繼續往下閱讀...

附近民眾指出，這家「X陽」建商在台中相當知名，建案在發生事故前快要完工，正在做最後外牆磁磚整理作業。

南區樹義里長王馨苓說，新建案有5百多戶算中大型社區，工地隔壁居民上午8時50分許打開窗戶，看到鷹架倒塌有工人掉下來，據稱是13樓發生意外，救護車9時30分就趕到將傷者送醫。

大里仁愛醫院表示，工人到院前無呼吸心跳，經醫療團隊全力救治後，仍不幸身亡，另1名工人（邱姓男工，頭部撕裂傷）外觀擦挫傷正進行檢查治療。

另名40歲男工失去呼吸心跳，送往中山醫學大學附設醫院急救，院方表示，傷者經搶救後宣告不治，意外為重大公安事件，統一由台中市府對外說明。（11:20更新）（11:57更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法