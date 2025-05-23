停待轉區遭機車撞多處挫擦傷 騎士告謀殺求償4821萬

停待轉區被撞輕傷，機車騎士怒告殺人求償4800多萬。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/23 10:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子騎機車在待轉區，被護理師張男的機車撞上，多處挫擦傷的陳男一口咬定張男要謀殺他，憤而提告求償高達4821萬元，新竹地院審理後僅判賠精神慰撫金3萬元，其餘全數駁回。

陳男說，前年10月19日晚間騎機車沿竹市光復路2段往市區方向直行，於同日晚間8點多，護理師張男騎機車超速直行撞上已於待轉區內停等的他，致他人車旋轉倒地，並受有四肢、胸部、左臂部多處挫擦傷傷害。

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陳男指控，本件事故係張男故意「謀殺」他。他因受傷3年才會痊癒，需支出口服藥費用109萬5000元，及需使用外敷藥膏、藥油，外敷藥費用1千36萬8000元，又因本件事故受傷無法工作，至少3年才會痊癒，請求3年工作損失184萬7934元。又受傷需專人看護1年，請求看護費用79萬5600元。

陳男說因本件事故受傷，身心受有損害，以每年160萬元計算，請求3年心理賠償480萬元。另請求刑事損害賠償2846萬元，合計求償4821萬元。

張男則說，他完全不認識原告陳男，車禍係按照刑事庭給的證據，車禍當時他就叫救護車一起去醫院，有跟陳男說如果要賠償，請提出相關單據，但陳男都沒有回覆，他聲請閱卷，亦未見車損、身體傷害要賠償多少；他是因車速太快撞到陳男，他沒有理由殺死陳男。

刑事部分，新竹地院依犯過失傷害罪，將張男判處拘役20日，得易科罰金。

法官指出，陳男雖堅稱張男是蓄意殺害他，但刑事案件附帶民事訴訟的判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為根據。本案刑事判決一審宣判後因無人上訴而確定，附帶民事訴訟判決當應以刑事案件認定的犯罪事實為依據，因此陳男指稱張男係故意謀殺的情節，法官不採。

最後法官僅判賠精神慰撫金3萬元，陳男的其餘請求全數駁回。

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