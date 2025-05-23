南投交通違規講習須等半年以上有解 一般違規可上假日班

竹山鎮德山駕訓班是南投縣首家開設道路交通安全講習課程的業者，該班開辦假日一般違規講習課程，17日舉辦第一場課程就有30人報名。（南投監理站提供）

2025/05/23 10:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣過去交通違規講習等待半年以上情況，這個月有紓解了！

南投縣監理站委外假日講習班，已有竹山的德山駕訓班加入，假日班只有一般違規講習，再犯、酒駕等課程仍是平日在監理站開課，均要收費，想早一點上課的人，可上「道路交通安全講習系統」網站（https://slp.mvdis.gov.tw/user/）預約報名。

請繼續往下閱讀...

道路交通管理處罰條例修法後，罰款金額提高外，還要記點、講習，而1年內記點達12點就要吊扣牌照2個月，記點達6點時可申請自費參加道安講習，折抵違規點數2點。

違規人數多，等待講習課程也要等很久，過去南投民眾有人等了半年以上才接獲上課通知，公路局今年3月起委託民間駕訓班業者開辦假日講習班，且不管什麼項目都要收費，1小時200元計算。

南投縣竹山鎮德山駕訓班是首家南投監理站委外開講習課程的業者，上週六（17日）首場「一般違規道路交通安全講習課程」，有30人參加，這是3小時班，下兩次各為6月14日、7月12日，有需求的民眾可上網預約。

目前委外假日班只開放一般違規講習3小時班，埔里監理分站28日（週三）有為埔里地區民眾開設一般違規3小時講習課程，而其他包括講習再犯、酒駕、酒駕再犯、未滿18歲無照駕駛…等講習班，以及一般講習平日班，仍只有南投監理站有開設。

報名或被通知上講習課程的民眾要注意，若無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，處1800元罰鍰。經再次通知，逾期6個月以上仍不參加者，就要吊扣駕照或汽車牌照。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

交通違規必須參加交安講習的民眾，可上道路交通安全講習系統預約自己想上的課程。（圖擷自道路交通安全講習系統）

首家開辦假日交安講習課程的道山駕訓班，6、7月各辦一場一般違規講習。（圖擷自道路交通安全講習系統）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法