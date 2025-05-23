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    沒打掃乾淨被母呼巴掌 10歲女童幫掩護：對貓毛過敏

    小琪（化名）沒把家裡打掃乾淨被媽媽呼巴掌，幫求情讓媽媽獲輕判。（情境照）

    小琪（化名）沒把家裡打掃乾淨被媽媽呼巴掌，幫求情讓媽媽獲輕判。（情境照）

    2025/05/23 10:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕10歲女童小琪（化名）的爸媽離婚，她跟著媽媽一起生活，爸爸探視時，發現小琪右臉紅腫，小琪說自己對貓毛過敏才會這樣，爸爸不信追問，小琪才坦白打掃家裡不乾淨，被媽媽呼巴掌，琪爸不捨女兒被打報警提告，順利拿回監護權，而琪媽也在父女求情下被法官輕判緩刑2年。

    判決指出，2023年10月27日晚上9點多，小琪被媽媽指派打掃家裡環境，媽媽事後檢查時發現沒掃乾淨，竟呼小琪巴掌教訓，隔天，琪爸到前妻家探視小琪時，看到女兒右臉紅腫，琪爸關心傷勢是如何造成的，小琪替媽媽遮掩，說自己對貓毛過敏才會這樣，但琪爸不信，持續追問後，小琪才坦白是被媽媽打的。

    琪爸不捨，帶著女兒去報警、驗傷，琪爸還發現，前妻不只動過一次手，他擔心女兒成長受到影響，另提出變更監護權，經高雄少家法院審理後，把監護權改判給琪爸；而琪媽呼女兒巴掌部分，高雄地方法院審理時，琪媽坦承只有出手教訓過女兒一次，至於這次右臉紅腫不是她造成，還說自己是右撇子，如果是她打的，那應該是左臉腫起來而不是右臉。

    由於琪媽無法解釋小琪臉上的傷是如何造成，加上她又有動手打小孩的紀錄，因此不採信她的說詞，但琪爸和小琪都替琪媽求情，法官考量日後母女還有相處、修復感情的機會，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪判拘60日，另宣告緩刑2年，須接受、完成親職教育輔導20小時，可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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