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    房客男友輕生成凶宅 房東索賠300萬結果大逆轉

    房客男友輕生成凶宅，房東索賠300萬敗訴。（記者蔡彰盛攝）

    房客男友輕生成凶宅，房東索賠300萬敗訴。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/23 10:33

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓房東得知房客李女的男友在屋內輕生，認為房屋已成凶宅，提告要求李女賠償300萬元，新竹地院審理後認為，李女並非許男監護人，不可能無時無刻掌握許男內心狀態，實際上男友才是侵權行為人，而非李女，最後判決駁回房東之訴。

    黃女說，去年1月間房屋租給李女，租金每月2萬1000元。租賃期間李女未經她同意即私自允許其許姓男友住進去，去年8月3日李女與男友發生爭執，許男竟在屋內輕生死亡，致房屋成為凶宅，交易價值因之減損。估計房屋貶損金額為300萬元，要求李女賠償。

    李女則說承租當時已告知房東，她與許男一起居住並共同承租，輕生是許男個人行為，不能歸責於她。李女在警方調查筆錄中說，許男去年7月29日出獄後住在她那，她想分手，有因此事吵架。

    法官認為，李女並非許男監護人，縱使二人間為男女朋友關係，李女對許男並無監督義務，且許男剛出獄數日，精神狀況及情緒起伏恐非李女所能及時掌控，雖在8月1日時已曾有自殺念頭並備妥工具與材料，李女亦已立即通知許男家人，家人原本想把他帶走，但許男堅持不願離開，隔天還找哥哥及阿公單純吃飯聊天，沒有透露出輕生訊息，可見無論李女或許男家人均不可能無時無刻掌握許男內心狀態，而及時加以防阻，且男女感情維持本無從勉強，爭吵甚至分手乃屬常見，但因此選擇自殺者究非常態，李女應無從預料許男竟有輕生之舉，否則以二人仍同居一處且非拒絕聯絡的情形，若李女能預料許男會自殺，豈有不預防之理？

    因此黃女未舉證李女有何未盡注意之處，自難憑有自殺意外，即認為李女未盡善良管理人注意義務。

    法官認為，自殺行為並未造成房屋本身發生任何物理性變化，亦不影響房東占有房屋或依其目的而使用，所有權權能的行使並未受到任何限制，房屋所有權並未受到侵害，房東請求房客應負損害賠償責任，不符要件。

    法官認為，實際上許男才是侵權行為的行為人，而非李女，最後判決駁回房東黃女之訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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