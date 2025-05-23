玩家寫遊戲外掛程式狂賺469萬 遊戲公司告侵權判敗訴

葉姓男子編寫遊戲外掛程式，供玩家付費下載被遊戲公司告侵權，法官判無罪。（翻攝FUNP網站）

2025/05/23 10:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕葉姓男子編寫遊戲外掛程式，供玩家付費下載，上線一年半狂賺469萬元，被兩家遊戲公司盯上後提告違反著作財產權，但法官勘驗外掛安裝流程時發現，單獨使用外掛程式時並不會出現遊戲圖示，因此判葉男無罪。

判決指出，2019年10月底，葉姓男子架設FUNP遊戲外掛商店，將自己撰寫的大量遊戲外掛程式，依使用期間為1個月、3個月或半年，分別向玩家收取300元至6600元不等的費用，由於玩家反應熱烈，掏錢下載安裝，上線一年半時間狂賺469萬餘元，結果引來遊戲公司注意，其中發行「三國群英傳M」和「洛汗M」的兩家遊戲公司認為，葉男的遊戲外掛未經同意就使用遊戲圖示，已違反著作財產權向調查局檢舉。

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台南市調查處獲報前往葉男位於高雄的位處搜索，並將他移送法辦，高雄地方法院審理時，葉男喊冤，聲稱自己並沒有盜用兩家遊戲公司的畫面製作外掛，法官傳喚兩名玩家出庭作證，玩家說，使用FUNP輔助程式時，ICON圖示是水滴的圖案，後來FUNP群組內有其他人向作者反應這個東西有其他家在做，叫作者變更圖示讓大家比較好區辨是FUNP輔助程式，但都不會出現「三國群英傳M」的美術圖片。

法官實際勘驗遊戲執行流程，發現玩家下載安裝FUNP外掛程式後，執行時會出現字型繪畫「三國群英傳M」、字型繪畫「ROHAN M」，但單獨執行FUNP程式功能時，並不會出現含有「三國群英傳M」的圖示，而在模擬器內執行時雖跳出含有「三國群英傳M」圖示的對話視窗，但這是模擬器系統設計「超級使用者權限」所致，並非葉男所為，因此認定葉男並沒有侵害遊戲公司權益，判他無罪，可上訴。

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