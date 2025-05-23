67歲男登奇萊東稜高山腦水腫軟腳 空勤救援下山

67歲鄭姓男子出現高山腦水腫、暈眩，空勤總隊人員在機上為他測量血氧濃度、血壓。（空勤總隊提供）

2025/05/23 09:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一支10人登山隊伍挑戰奇萊東稜，不過在即將下山的最後2.5公里時，其中67歲鄭姓隊友因持續步態不穩、暈眩，已無法繼續下山，昨晚6點半左右花蓮縣消防局接獲山友報案，立即派員於凌晨接觸到鄭男，經線上連線醫師評估，可能為高山腦水腫症狀尚未緩解，今天清晨由空勤直升機送下山就醫。

花蓮縣消防局表示，該登山隊伍共10人，17日從滑雪山莊旁奇萊登山口起登，行程預計6天走到花蓮岳王亭下山，昨天一行人如行程走研海林道下山，但在林道2.5公里處，來自台北的67歲鄭姓男子因肢體無力、全身癱軟，向隊友表示已經無法繼續走路，由於下方林道仍有多處崩塌等危險地形，因而報案求援。

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花蓮縣消防局派出新城分隊警消6名、義消4名共2梯次人員，連夜摸黑上登研海林道前往救援，至凌晨1點半接觸到鄭姓患者。消防局表示，研海林道2.5K海拔高度約1000多公尺，由於鄭男有暈眩、步態不穩等症狀，經過線上與慈濟醫院醫師進行諮詢討論後，評估應為高山腦水腫症狀。

由於2.5K流籠頭以下路段，還有大崩壁等危險路段，需要拉繩且地形陡峭，消防局人員評估危險性高，因此今天早上向消防署申請航空器支援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲通報，今天早上派遣編號NA-715黑鷹直升機，於6點55分花蓮機場起飛前往太魯閣山區，抵達目標區發現救援地點位於稜線陡坡，且患者意識清楚，由特搜人員吊掛出艙協助下，將患者吊掛上機，送往花蓮德興運動場降落，轉交救護車送慈濟醫院。

同隊伍的山友在鄭男出現症狀後，仍持續照顧他直到消防局人員趕到，完成交接後陸續下山。

醫師則表示，奇萊東稜路線多在海拔3000公尺以上的稜線，而高山腦水腫的原因主要是腦部積水，通常會在急性高山症出現後的12小時至3日內出現，會造成協調能力下降、步態不穩無法走直線，通常降低海拔至1000公尺以下症狀會逐步緩解，但如果症狀仍沒有消失仍應立即求援。

67歲鄭姓男子出現高山腦水腫、暈眩，由空勤總隊出動黑鷹直升機今天早上送下山。（空勤總隊提供）

67歲鄭姓男子今天搭直升機至德興運動場，轉救護車送醫。（空勤總隊提供）

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