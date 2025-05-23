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    首頁　>　社會

    嘉義男打籃球突昏倒瀕死 民眾、救護員合力搶救

    43歲男子昨在國小籃球場打籃球，突然昏倒、瀕死。（民眾提供）

    43歲男子昨在國小籃球場打籃球，突然昏倒、瀕死。（民眾提供）

    2025/05/23 09:41

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名43歲男子昨傍晚6點多在嘉市的國小籃球場打籃球，突然昏倒、失去意識，並無呼吸心跳、呈現瀕死式呼吸，經現場民眾CPR急救，以及救護人員到場接力施行CPR、AED電擊，並給予強心劑藥物，男子恢復生命徵象，後續由救護人員載往嘉義基督教醫院急救治療。

    嘉義市消防局22日晚間6點22分接獲民眾報案，43歲男子在大同國小籃球場打籃球，突然昏倒、失去意識，球友們連忙打119求救，由嘉義市消防局指導員線上指示，評估無呼吸心跳，幫男子施行CPR心肺復甦術；救護員到場，男子已無呼吸心跳，請持有初級救護技術員證的熱心民眾CPR，救護員進行AED電擊，隨後給予強心劑藥劑，男子恢復自發性循環等生命徵象，給氧後，送醫治療。

    市消防局表示，依據許多研究顯示，病患倒下沒有呼吸心跳，沒有即時施行CPR，病患存活率每分鐘下降7至10%，如能即時施行CPR，病患每分鐘存活率下降率會減半，目前提供免費CPR教學，詳洽嘉義市消防局（05）2716660轉155。

    熱心民眾與救護人員合力搶救，男子現場恢復生命徵象。（民眾提供）

    熱心民眾與救護人員合力搶救，男子現場恢復生命徵象。（民眾提供）

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