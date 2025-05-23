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    退休警強拉友人女兒摸鳥自豪「我很胖但很厲害」 判刑1年4月

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2025/05/23 10:09

    〔記者黃明堂／台東報導〕黎姓退休警察去年2月間強拉來訪的友人女兒（已成年）的手碰觸自己的生殖器，並自豪說「我很胖，但很厲害」，涉犯強制猥褻罪，台東地方法院判刑1年4月。

    判決書指出，黎男為被害女子父親之友人，女子到黎男家拜訪，黎男見家中無他人而有可趁之機，竟意圖性騷擾，基於違反性騷擾防治法之犯意，以雙手觸摸女子腰際，她掙脫後返回庭院，黎追上去仗其體型優勢強拉女子的手碰觸自己的生殖器。

    黎男曾任職派出所警員，派出所就在女子家附近，加上父親又是義警，所以雙方從小就認識。女子在庭訊指稱，案發當天她到黎男家送禮物，坐在門前茶几坐下來泡茶聊天，一開始還挺正常的，但到後面黎男就開始講些腥羶色話題，過程中他還有拉手說要看手相，說手相看起來就很常或很會做一些性行為什麼的，說有人說胖的人那方面能力很差，但他就不會，他蠻厲害的，還說有人說胖的人生殖器會比較小，他就不會，他的就很大，還有聊到現在女生都太瘦了，女生不能太瘦，不然撞起來會不舒服。

    甚至到最後，黎男抱著女子的腰說「不會，這樣不會太瘦，妳這樣剛好」，又一直把她的手往他生殖器那裡抓，他還說「又不是沒碰過」之類的。

    對此黎男坦承女子有來拜訪一事，但否認有何妨害性自主犯行，辯稱沒有摸女腰，是戳她腰讓她驚一下；拉她的手是為了看手相，也沒有說她做愛很多次，是她自己講她跟別人做過很多次，他用長輩觀點跟她說要保護自己，沒有跟她講一些五四三，是她自己講的。

    法官當庭勘驗現場監視器影像，黎男動作與女子證詞內容一致，認定他犯行成立。

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