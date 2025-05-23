手機遺失沒理賠 男子竟報假案稱遭搶奪

新竹縣橫山警分局日前接獲嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所單一窗口案件轉報，林姓男子到尖石鄉高台山爬山，拍照時手機竟遭陌生男子搶走。（新竹縣警察局提供）

2025/05/23 09:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山警分局日前接獲嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所單一窗口案件轉報，林姓男子到尖石鄉高台山爬山，拍照時手機竟遭陌生男子搶走，警方調閱沿線監視器、查詢車行軌跡等，皆未發現可疑人車，便致電報案人友人欲釐清案情，其友人竟表示林男因保險不受理遺失而只理賠竊盜、搶奪，突發奇想到派出所報假案，才發生了這齣鬧劇。

橫山分局呼籲，民眾向警方報案後，警方會開啟刑事調查程序，清查相關犯罪行為，以利在最短的時間內偵破案件，若無故報案，除了將耗費大量警力及公務資源外，更可能因涉犯刑法第171條未指定犯人誣告罪及第214條使公務員登載不實罪，而遭警方移送法辦，民眾切勿因貪圖小利而以身試法。

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橫山分局表示，日前深夜時分接獲嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所單一窗口案件轉報，報案人林姓民眾稱其於至尖石鄉高台山爬山時，拿出手機要拍風景，未料手機竟遭陌生男子人搶走，但其未看清楚對方正臉也不知道對方跑去哪裡，為了想找回手機而到派出所報案。

因搶奪案件屬於重大刑案，橫山分局獲報後，立刻調閱沿線監視器、查詢車行軌跡等，皆未發現可疑人車，又因為報案時間與發生時間有一定間隔，且林民反覆強調不想提告，只是想找回手機，偵辦員警愈發感覺奇怪，懷疑案件的真實性，於是致電報案人友人劉姓民眾，以便更加釐清案情，而意外揭露這齣鬧劇。

因搶奪案件屬於重大刑案，橫山分局於獲報後，立刻調閱沿線監視器、查詢車行軌跡等，皆未發現可疑人車，便致電報案人友人欲釐清案情，其友人竟表示林男因保險不受理遺失而只理賠竊盜、搶奪，突發奇想到派出所報假案，才發生了這齣鬧劇。（新竹縣警察局提供）

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