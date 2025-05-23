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    首頁　>　社會

    商線科技疑中資涉違法經營 前總經理60萬元交保

    商線科技公司被檢舉是中資企業，背後為中國歡聚集團，卻涉嫌未經同意來台經營第三方支付等業務，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索約談。（圖擷取自網路）

    商線科技公司被檢舉是中資企業，背後為中國歡聚集團，卻涉嫌未經同意來台經營第三方支付等業務，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索約談。（圖擷取自網路）

    2025/05/23 07:21

    〔記者王定傳／台北報導〕位於台北市松山區、專為中小企提供電子商務平台的商線科技公司（SHOPLINE），被檢舉其實是中資企業，背後為中國歡聚集團，卻涉嫌未經同意來台經營第三方支付等業務，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索商線公司等處，並約談商線公司前總經理葉力維等8人，訊後依違反兩岸人民條例諭令葉60萬元交保。

    其他被告如李姓資安長、3名總經理特助、王姓人事主管、丁姓研發主管分別10萬元至20萬元不等金額交保；商線公司前總經理陳少勤無保請回。

    據查，歡聚集團（JOYY Inc.）為中國企業，成立於2005年間，旗下核心產品包括「HAGO」為多用戶社群網路平台、「BIGO LIVE」為全球性直播平台、「Likee」短影音社群平台。

    至於商線公司則成立於2013年，號稱是台灣眾多知名品牌選用的零售系統領導服務商，至今已協助全球累計超過60萬家品牌成功開店。

    不過，2024年1月，知名第三方支付業者綠界科技曾聲明表示，在進行客戶盡責調查（Due Diligence）時，發現客戶商線公司因上層股權變動，已從「外資」變成「中資」，因其企圖掩飾資金來源，不受投審司監管，宣布終止合作；綠界科技當時還指，JOYY公司於已在2022年投資商線公司，JOYY公司為中國歡聚集團。

    但商線公司當時也聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，而主要投資人JOYY亦為美國NASDAQ上市的新加坡總部公司；不過，檢調仍接獲檢舉，商線公司背後有中資疑慮，昨因而啟動搜索約談行動。

    SHOPLINE台灣總經理陳少勤昨也被約談，訊後無保請回。（資料照）

    SHOPLINE台灣總經理陳少勤昨也被約談，訊後無保請回。（資料照）

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