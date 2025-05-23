手癢！彰化鴛鴦盜偷拔6顆鳳梨 果農氣炸報警

芬園鄉鳳梨田光天化日下遭2人偷拔6顆鳳梨。（圖由警方提供）

2025/05/23 07:27

〔記者湯世名／彰化報導〕6顆鳳梨值多少錢？彰化縣芬園鄉一處鳳梨園19日遭一對騎機車的男女潛入，徒手拔了6顆揚長而去，果農20日下田發現鳳梨遭竊，氣得向彰化警分局報案，果農指出，農民辛苦的種植，光天化日下竟被用這種方式光顧；警方已根據車號追查。

彰化警分局調查，果農20日發現自家鳳梨田有6顆鳳梨遭竊，經調閱監視器發現有2個戴著安全帽疑似男女的小偷，於19日下午騎乘機車行經該處時，對著該處鳳梨田指指點點，後座疑似女子旋即下車徒手摘取鳳梨，待上車後騎數公尺遠，再下車徒手拔鳳梨，總共拔了6顆。

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果農將影片PO網引起民眾議論，有民眾說，區區6顆鳳梨是值多少錢，不會自己去菜市場買就好，非得要到果園偷拔，且還騎乘機車被監視器拍到車號，這下2人都吃上竊盜官司，恐怕不是幾百元就能賠得了，實在是划不來。警方則表示已依規定受理並開立報案證明，後續將通知機車車主到案說明。

民眾徒手拔6顆鳳梨搬上機車後揚長而去。（圖由警方提供）

芬園鄉鳳梨田遭2人偷拔6顆鳳梨，果農看到鳳梨被偷拔氣炸。（圖由民眾提供）

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