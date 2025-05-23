屏東女村長涉賄選逆轉無罪 法官：屏警取供有瑕疵

屏東女村長涉嫌賄選，警方取供有瑕疵，被高雄高分院改判無罪後，檢方不服上訴被駁回、定讞。（記者鮑建信攝）

2025/05/23 07:35

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣3年前議員選舉期間，楊姓女村長等人涉嫌賄選，被依違反選罷法起訴，高等法院高雄分院認為警方取供有瑕疵，全部改判無罪，檢方不服上訴被駁回並定讞。

屏東地檢署指出，2022年間，屏東縣議員選舉，被告楊姓女村長為讓王姓候選人當選，涉嫌分別交付選民徐男、葉女和李男3人1000元至3000元不等。同年11月18日，李男向警方檢舉楊女涉嫌賄選。

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地院依違反選罷法，判處楊女徒刑2年半，徐男和葉女各處易科刑6月，李男則因符合自首免刑，但楊女等人不服上訴。

高雄高分院指李男為獲取獎金檢舉，但扣案的3000元，竟是警方借給他。又查，警方要求楊女書寫交付款項給何人的小紙條，卻被當做疑似有買票的名冊，經拆穿後警方又說記錯了。

此外，警方要求楊女告訴否認犯行的徐男她已認罪，還提醒她要連帶告知是支持王姓候選人，葉女也被告知查獲名冊，認罪可獲緩刑，其始認罪，因而認定警方以壓制、誘導等方式，取供有瑕疵，所以改判無罪。

高雄高分檢雖不服上訴，但僅就楊女部分上訴，被最高法院駁回，全案無罪定讞。

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