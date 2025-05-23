畫面曝光！音樂太大聲不聽勸 男子失控攻擊台鐵列車長

陳姓男子與列車長在台鐵苗栗縣三義火車站月台上爆發衝突，過程被民眾拍下。（民眾提供）

2025/05/23 06:21

相關新聞：台鐵暴力攻擊1天3起！車長遭甩巴掌、被狂毆 台鐵公司要告了

〔記者張勳騰／苗栗報導〕鐵路警察局台中分局昨（22）日傍晚約6點接獲民眾報稱，指三義車站發現民眾與列車長發生爭執及毆打情形，原因係40歲陳男於車上播放音樂音量過大，經列車長勸阻不聽，於該班列車停靠苗栗縣三義站時，兩人在月台發生口角，陳男進而失控攻擊列車長而引爆發肢體衝突，兩人事後堅持提告，全案移請苗栗地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

案由苗栗縣警察局苗栗分局三義所接獲乘客報案先行到場處置，鐵路警察也隨後趕往到場處理，惟員警到達時，台鐵2223車次區間車及列車長續執行職務已駛離，與列車長爆發衝突的陳男（約40歲）已由警方留置於現場。

經警方到場了解，係陳男於車上播放音樂音量過大，經列車長阻止不聽，於該班列車停靠臺鐵三義站時，與列車長發生口角，進而失控攻擊列車長，而引發肢體衝突，有兩位男乘客見狀勸阻，兩人在月台衝突過程，被乘客以手機錄下PO網。

鐵路警察局呼籲，民眾搭乘台、高鐵應遵守相關規定及秩序，遇有糾紛應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法，該分局將加強列車及站區安全維護並積極防處轄內各類不法行為，以維護旅運安全秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法