北市華西街小吃店凌晨大火 一度竄燒及時撲滅

北市萬華華西街一處小吃店二樓，今日凌晨發生火警。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/23 06:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區華西街一處販賣小吃的二層樓建物，今（23）日凌晨1時17分許，二樓的鐵皮屋加蓋發生大火，火勢一度迅猛，有蔓延之勢，幸警消及時到場灌救，屋內無人且疏散周邊住戶，未釀成重大事故，警消現追究肇事責任歸屬中。

警方表示，案發地點為昔日華西街販售小吃的街道，大多為二層樓式的低矮建物，有許多商家則有加蓋成鐵皮屋，一般若對明火和電器使用稍有不慎，極易造成火災。

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今日凌晨約1時左右，位在案發地點的二樓鐵皮加蓋屋，由濃煙逐步衍生成大火，火勢一度迅猛，有往周邊住處竄燒的態勢。

北市警消防局獲報，立即出動各式消防車輛30輛、救護車輛2輛、人員81名前往馳援，但當救難人員到場時，現場2樓鐵皮結構脆弱，人員暫時無法進入，警消只得佈置水龍進行灌救。

警方根據里長在現場的訪查，及轄管萬華分局員警調查，得知周邊和現場住戶皆已疏散，應無人受困。消防人員約在今日凌晨2時25分將火勢撲滅。

警消為確定現場並無人員傷亡，初步進入火場調查，並未發現有人罹難，現根據起火點調查肇禍原因中。

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