5/22 威力彩連25摃！今彩539開2注 獎落新北、新竹

第114000125期今彩539開出2注，第114000041期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/05/22 22:12

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）晚開獎的第114000125期今彩539共開出2注，每注可得800萬元，由新北市林口區林口路180號「鼎大亨企業社」、新竹市東區光鎮里南大路653號一樓「連連發投注站」開出。第114000041期威力彩連25期摃龜。

第114000041期威力彩中獎號碼為「第一區：06、12、21、25、34、38。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注獨得，可得1240萬3733元；參獎共23注中獎，每注可得15萬元；肆獎共130注中獎，每注可得2萬元；伍獎共536注中獎，每注可得4000元；陸獎共3917注中獎，每注可得800元；柒獎共6883注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬8531注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬1890注中獎，每注可得100元；普獎共8萬6674注中獎，每注可得100元。

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第114000125期今彩539中獎號碼為「01、08、17、21、35」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共263注中獎，每注可得2萬元；參獎共7495注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7803注中獎，每注可得50元。

第114000125期39樂合彩中獎號碼為「01、08、17、21、35」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共389注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4281注中獎，每注可得1125元。

第114000125期3星彩中獎號碼為「953」。壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

第114000125期4星彩中獎號碼為「3779」。壹獎共21注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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