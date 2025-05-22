光棍節鎖門狠砍好友55刀奪命 「酒精使用障礙」男判無期

「酒精使用障礙」男持菜刀砍死好友，被橋頭地院判無期徒刑。（資料照）

2025/05/22 21:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市郭姓男子前年光棍節約葉姓、謝姓友人到家裡喝酒，郭酒後與葉男起口角，從廚房拿出菜刀追砍，謝男企圖奪刀未果，倉皇逃離，郭直接鎖門在屋內狠砍葉男55刀當場死亡，郭經鑑定患「酒精使用障礙症」，橋頭地院國民法官合議庭依殺人罪判處郭男無期徒刑，可上訴。

判決指出，郭男在2023年11月11日晚與葉男及謝男在住處飲酒，郭男與葉男酒後發生口角，從廚房取 1 把菜刀朝坐在沙發上之葉男猛刺，謝男見狀上前制止並徒手爭搶菜刀未果，反遭酒瓶攻擊，倉皇逃離向外求救，郭男隨即將對外出入口之落地鋁門窗上鎖，並繼續朝葉男追砍。

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葉男頭部、右肩 、胸腹部及左右手被砍中48刀，胸腹部7處刺傷，全身上下共身中55刀，至葉失血過多，當場死亡。

警方獲報到場對郭噴辣椒水，經酒測達0.6835毫克，但仍能回答姓名和報出身分證字號，但經醫院鑒定，郭罹患「酒精使用障礙症」認為郭翁是因長期積怨再加上大量酒精造成情緒失控，殺人時控制能力降低。

不過，合議庭認為，郭殺人後還能向員警要求穿衣服，被捕後也配合警方，認定他雖因酒精使用障礙症導致控制能力受影響，但並沒有達顯著降低程度，仍依殺人罪，判其無期徒刑，褫奪公權終身。

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