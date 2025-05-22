嚇人！南投仁愛轎車「直直衝」撞進超商 駕駛乘客受傷

白色轎車的車頭嚴重毀損。（仁愛警方提供）

2025/05/22 21:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕又有轎車失控撞進超商！南投縣仁愛鄉前往清境必經的全家便利商店，下午有轎車要駛進該店的停車場，沒有煞車下撞進超商，店內桌、椅貨架都被撞翻，所幸當時無人坐在高腳椅，否則後果不堪設想，轎車駕駛和車上乘客受輕傷但未就醫，據透露駕駛表示當時踩不到煞車，肇事原因有待警方調查。

下午有一輛從清境下山的白色轎車，左轉到對向的全家便利商店仁愛高山青店，原來應停在店外的停車場，但卻在沒有煞車情況下，直接撞破落地窗，將位在窗邊的高架桌椅撞倒，連放置報紙等物的置物架也倒地，滿地玻璃碎片，而最靠窗的貨品陳列架上也有食品掉落地上。

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今天不是假日，當時店內顧客少，且沒有人坐在窗邊，店員也在結帳區域，因此店內無人受傷，惟68歲曹姓女駕駛，和車上1名乘客受傷，所幸都是輕傷，兩人也表示不用就醫。

據透露，該名中年女駕駛指稱當時從清境下山，原要到對向的全家便利商店買東西，但是左轉到對向的「全家」停車場，突然踩不到煞車，才會失控撞破玻璃。仁愛警方則表示，駕駛沒有酒駕，該起事故的肇事原因有待進一步調查釐清。

白色轎車跨越車道左轉至全家便利商店停車場。（民眾提供）

白色轎車插進兩車之間的停車格卻未停，撞破玻璃。（民眾提供）

靠落地窗的高腳桌翻倒，貨架上物品也掉落。（民眾提供）

白色轎車撞破便利商店落地窗，兩面玻璃破掉。（仁愛警方提供）

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