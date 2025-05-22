無照男找停車位撞車 車主慘吞罰單怨「擅自開車」遭法官打臉

邱女指無照的黃男「擅自開車」，台中高等行政法院卻質疑為何不取走鑰匙？判決邱女敗訴。（記者張瑞楨攝）

2025/05/22 21:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市邱姓女車主，去年與男友開車載著黃姓男子到台南市，邱女與男友停車後離開，留下黃男等2名乘客在車內，不料，乘客黃男卻擅自開車，要幫邱女找停車位，卻於倒車時撞上另一輛車，警察發現黃男沒駕照，連坐對邱女開出1萬2000元、吊扣汽車牌照1個月的罰單，邱女提起行政訴訟，指黃男之前即有多次擅自開車記錄，這次又擅自開車惹禍，責任不應由她承擔，法官卻認為如果邱女所說屬實，那應該取走汽車鑰匙，不是插在車上，判決邱女敗訴。

邱女與男友於去年4月25日中午，駕駛邱女名下的轎車，載著朋友黃姓男子與方姓女子，4人一起到台南市，邱女與男友把車暫停於路旁，兩人下車離去，坐在乘客座位的黃男卻改坐到駕駛座上，開啟引擎（鑰匙插在車內）倒車，要幫邱女找停車場泊車，卻不慎撞上另一輛車。

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馳抵的員警見黃男沒有駕照，對黃男開出無照駕駛罰單之後，也對車主邱女，依道路交通管理處罰條例的「汽車所有人允許未領有駕照者駕駛其小型車」，開出1萬2000元罰單，吊扣汽車牌照1個月。

邱女不服處罰，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，男友曾經於去年4月15日，向台南警察局善化分局安定分駐所報案，指黃男未經車主准許，擅自使用這輛車，且使用數次，經勸阻仍不聽，黃男這次又未經她同意就擅自開車，不可歸責於她，聲明罰單撤銷。

法官卻認為，如果邱女不允許黃男開這輛車，且黃男之前就有擅自開這輛車的紀錄，邱女停車後，理應將鑰匙取走，不讓黃男有開車機會，但邱女並未這樣做，邱女縱使無故意，亦有過失，仍應受罰。

另外，邱女指稱，是車內方姓女乘客，把另一把鑰匙交付給黃男，但此說與黃男作證時說，當時鑰匙仍插在車上，兩者證述不符，邱女主主張不可採信，判決邱女之訴駁回，可上訴。

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