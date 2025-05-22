分局偵查隊學長、學弟意見不合竟打起來 基市警局記過處分

基隆市警察局第三分局偵查隊傳出學長與學弟發生肢體衝突，警察局予以記過處分。（記者吳昇儒攝）

2025/05/22 20:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局第三分局偵查隊一名呂姓偵查佐本月10日深夜因與同小隊的陳姓學弟因意見不合，雙方發生肢體衝突，過程中陳員受傷。分局第一時間介入調查，予以呂員記過處分，雙方也達成和解。今日卻發生有心人士將此事PO在臉書上，希望事情發酵。分局指出，過程均依程序辦理，並未造成同仁權益受損情形。

基隆市警察局第三分局表示，同小隊的兩人處理案件時意見不合，且似乎長期同事間互有積怨，案發當晚雙方先是發生口角糾紛，接著發生拉扯，衍生出呂姓學長動手毆傷陳姓學弟的情形。

請繼續往下閱讀...

當下分局協助陳員保留相關事證，並於第一時間對先動手的呂員予以記過處分，並告知陳員可依程序對學長提出傷害告訴，定會保障其權益；雙方若能心平氣和討論，在兩人都同意的情形下進行調解。

據悉，雙方討論之後，陳員同意以3萬元賠償金與學長達成和解。未料，近期又有人將此事PO在臉書上，似乎想讓事情發酵。

第三分局指稱，該案均依程序受理，動手的同仁也依規定進行懲處，並提列教育輔導對象，加強管考，絕無偏頗。另陳員為支援偵查隊員警，因自陳報告請求至派出所服務，因應近期人員異動及個人意願，遂一併調整歸建，與本案無關。

據了解，呂姓學長做事主動積極認真，若案件有時效需求，就連假日都會到隊上值班；而陳姓學弟做事較為和緩，雙方個性大不相同，因此才會發生肢體衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法