發世壯運上衣出包印成「TAIPI」假訊息 阿北汽車業務稱只是好玩

黃姓男子在網路散布世壯運不實訊息。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/22 20:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕網路平台近日流傳世壯運衣服的「台北TAIPEI」拚音又發生錯誤照片。世壯運執行委員會證實為不實訊息。警方今天傳喚60歲黃姓男子到案，訊後依社維法懲處。

社群平台（Threads）5月18日先有貼文指稱世壯運發送給工作人員的衣服背後，台北的英文翻譯「TAIPEI」被誤寫成「TAIIPEI」，多了個「I」字，引發各界撻伐。

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5月21日又有人發圖文指稱，「繼廣告上的『台北』，英文被翻譯成『TAIIPEI』後再一包，在國小服務的友人收到學校發給每位教職員的世壯運NG衣服。」

附圖上，台北的英文被修圖改成「TAIPI」，少了個「Ｅ」字。網路廣泛轉發，又再造成熱議與責罵。

世壯運執行委員會通報台北市政府警察局展開調查，刑事警察大隊追查，不實訊息貼文由黃姓民眾所張貼，警方今天下午通知對方到汐止分局說明。

黃男從事汽車銷售，警訊中供稱朋友傳給他照片，他只是轉傳，加上一些揶揄文字罷了。警方詢後將依社會秩序維護法，移送管轄新北市法院裁處。

北市警察局提醒，民眾使用網路發言應謹慎，切勿不慎觸法，利用網路散布不實訊息者，警方定依法嚴辦，以維護社會秩序。

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