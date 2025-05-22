SHOPLINE疑中資！涉違法經營 檢調搜索約談8人

檢調獲報，位於台北市松山區的商線科技公司（SHOPLINE），背後疑似是中國歡聚集團。圖為SHOPLINE台灣總經理陳少勤。（資料照）

2025/05/22 18:26

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，位於台北市松山區的商線科技公司（SHOPLINE），背後疑似是中國歡聚集團，卻未獲經濟部投審會同意，來台經營第三方支付等業務，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索商線公司等處，並約談葉姓研發部主管等8人，全案朝違反兩岸人民條例偵辦。

據查，歡聚集團（JOYY Inc.）為中國企業，成立於2005年間，旗下核心產品包括「HAGO」為多用戶社群網路平台、「BIGO LIVE」為全球性直播平台、「Likee」短影音社群平台。

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商線公司則成立於2013年，總部設立新加坡，於台灣、日本、美國、英國等地皆設有辦公室據點，號稱是擁有10年以上全通路銷售與管理經驗的全方位零售整合專家，致力為各種規模的品牌提供一站式零售解決方案並實現數位轉型，更是台灣眾多知名品牌選用的零售系統領導服務商，至今已協助全球累計超過60萬家品牌成功開店。

不過，2024年1月，知名第三方支付業者綠界科技曾聲明表示，在進行客戶盡責調查（Due Diligence）時，發現客戶商線公司因上層股權變動，已從「外資」變成「中資」，因其企圖掩飾資金來源，不受投審司監管，宣布終止合作；綠界科技當時還指，商線公司目前已為新加坡商JOYY公司（YY公司）於2022年所投資，而YY公司為中國歡聚集團。

但商線公司當時也聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，而主要投資人JOYY亦為美國NASDAQ上市的新加坡總部公司。

不過，檢調接獲檢舉，商線公司背後仍有中資疑雲，今兵分14路搜索商線公司等處，並約談葉姓研發部主管等8人，漏夜偵訊中。

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