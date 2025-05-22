防範汛期災害 安得烈慈善協會部署1200個安心食物箱

擔心強降雨恐衝擊災害潛勢地區，安得烈慈善協會22日號召志工包裝1200箱「安心食物箱」，超前部署配送，確保當地應變能力並提升復原韌性。（安得烈慈善協會提供）

2025/05/22 19:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕汛期將至，強降雨恐衝擊災害潛勢地區，為強化緊急應變與即時救援能力，安得烈慈善協會今（22日）號召志工齊力包裝1200箱「安心食物箱」，超前部署配送至高雄、屏東、台東、桃園、新北、花蓮與南投等地的儲放據點，確保災害時能迅速啟動援助機制。

該協會更指出，「安心食物箱」特別針對災時常見的交通中斷與物資遞送困難，設計為便於搬運與分送的單元包裝。每箱內含即食粥、沖泡麥片、肉類罐頭、肉鬆、即食調理包、乾麵、白米、餅乾等 易於保存與食用的基本糧食，確保災後黃金時刻可為受災民眾提供最即時的基本支援。

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該協會表示，從去年起推動「安心計畫」，以「超前部署」策略針對颱風、豪雨、土石流等常見災害型態，建立全台在地儲備據點。如去年面對凱米、山陀兒與康芮等強颱襲台，該計畫即發揮關鍵效能，迅速調配物資進入災區，幫助災民度過緊急時刻，顯著減輕災情衝擊。

該協會執行長羅紹和指出：「今年我們在第一階段就預備超過千箱的安心食物箱，展現對極端氣候風險的高度警覺與負責態度。」他進一步強調，「這不只是短期的救助，更是長期建立社區防災韌性、提升全民防災意識的具體作為。」

台灣自6月起進入汛期，面對不可測的氣候威脅，該協會呼籲民眾提高防災意識，並邀請大眾參與安心計畫，以實際行動共築安全防線。民眾如有突發需求，或希望支持該計畫，可至官網（https://www.chaca.org.tw）查詢，或致電（02）2290-2248洽詢，攜手貢獻心力、打造更具韌性的防災社會。#

2024年屏東縣春日鄉在凱米颱風期間，安得烈慈善協會的「安心食物箱」發揮功效，物資運送到災區幫當地度過難關。（安得烈慈善協會提供）

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