陸軍班長「暗槓」戰鬥背心內蕊 誆稱「代購」賣同袍涉貪判刑

陸軍十軍團黃姓上士班長藏匿戰鬥背心內蕊，再以「代為購買（代購）」等說詞，向同袍訛詐1.8萬元，台中地院判刑2年，緩刑3年。圖為戰鬥背心，與本案無關。（資料照）

2025/05/22 17:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍十軍團黃姓上士班長，2020年間發現多餘沒有列帳的戰鬥背心內蕊8片，他竟向遺失或沒有內蕊，無法通過裝備檢查或退伍的3名士官與士兵，宣稱可以「代為購買（代購）」內蕊，實際上卻是把上述內蕊交給士官兵，共詐財1.8萬元，台中地方法院認為他觸犯兩次貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，但考量他坦承犯行且繳回犯罪所得而減刑，判處徒刑2年，緩刑3年，條件是繳交公庫2萬元。

判決書指出，黃男從2020年至去年（2024年），任職於陸軍十軍團所屬機械化步兵第234旅的上士班長，並擔任連級的經理裝備督管人員，具有廣義公務員的身分，他知悉如果軍品遺失，保管人應依「軍品及軍用器材管理作業規定」辦理賠償作業，但他竟利用自己擔任連隊經理督管人員身分，於2020年6月起，發現部隊移訓或交接所遺留多餘未列帳的戰鬥背心內蕊8片，他沒有辦理帳籍調整，也沒將內蕊繳回，並開拆其中1片，研究內裡是否另有識別標記後丟棄，將其餘7片逕行留存於庫房內。

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2023年5月間，黃男知道所屬連隊孫姓與陳姓士官，戰鬥背心皆缺少內蕊1組（每組2片，共3組6片），無法通過該連的經理裝備檢查，遂基於利用職務上機會詐取財物犯意，向2人詐稱有管道代為購買（代購），價格是1組5000元，讓兩人可不依軍品作業規定辦理賠償，2人於2023年5月下旬交1萬5000元購買。

黃男又於2023年11月，得知許姓士兵遺失戰鬥背心內蕊1片，無法於同年12月1日退伍前繳回，他又以3000元價格代購等說詞，許男受騙而支付3000元，後因有人檢舉而曝光。

台中地方法院審理時認為，黃男前後共2次觸犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，他於偵查中坦認犯行，並全數繳回犯罪所得，依貪污治罪條例規定減刑，另外，他兩次所得都是5萬元以下，犯罪情節尚屬輕微，依貪污治罪條例規定，亦可減輕其刑。

法官強調，黃男長期擔任軍中士官職務，本應誠實清廉自持，竟為貪圖小利，利用職務上之機會詐取物品加以販售得利，但考量他素行尚可，於偵審程序均坦承犯行，並繳回犯罪所得，堪認深具悔意，已有悔悟之心，應能知所警惕，判處徒刑2年，緩刑3年，條件是向公庫繳納2萬元，已經繳交的犯罪所得1萬8000元沒收。

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