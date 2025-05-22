K歌吐痰被趕走 3男砸店、打店員下場曝

黃姓男子與2名友人打傷KTV員工，被法院依在公眾場所聚集3人以上下手實施強暴罪判處4月、4月與6月不等徒刑。（資料照）

2025/05/22 18:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子與2名友人到基隆市KTV歡唱，在店內隨地吐痰、甩門，引發店家不滿，下逐客令，黃男等人竟持樓梯間滅火器朝店內噴乾粉，再把滅火器丟入店內，打傷2名員工。法官審理時，黃男等3人坦承犯行，基隆地院近日審結，依在公眾場所聚集3人以上下手實施強暴罪，分別判處4月、4月與6月不等徒刑。

判決指出，黃姓男子與郭姓友人等3人去年9月間到基隆市仁愛區的KTV唱歌，店員發現他們隨地吐痰、還用力甩門，將3人趕走。黃男等3人竟持樓梯間乾粉末滅火器朝店內噴灑，再把滅火器丟入店內，砸壞店內設施。

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朱姓店員見狀隨手拿起安全帽上前制止，反被搶走安全帽打傷，劉姓店員前來解圍，也遭打傷臉部。警方獲報到場制止、逮人送辦。檢方調查後，將黃男等3人依涉犯刑法第150條公眾場所聚集3人以上下手實施強暴罪起訴。

法院審理時，黃男等3人坦承犯行，賠償KTV店家所受損失，與朱姓、劉姓店員等人達成和解；法官審酌黃男等3人犯後態度良好，且與被害人達成和解，依在公眾場所聚集3人以上下手實施強暴罪，分別判處4月、4月與6月不等徒刑，得易科12萬元與18萬元罰金。

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