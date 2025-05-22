曾規避台南綠能弊案調查 台南地院裁定陳啟昱延押禁見2個月

台鹽綠能案3被告延押2月，法院認定仍有逃亡、串證風險，禁止接見通信，具保聲請均遭駁回。（台鹽提供）

2025/05/22 16:40

〔記者王捷／台南報導〕台鹽綠能弊案昨天程序庭審理，討論到是否延續羈押，台南地方法院認定被告陳啟昱、蘇坤煌、蘇俊仁3人涉案情節重大，羈押原因仍存在，且無法以其他強制處分替代，今日裁定自5月27日起延長羈押2個月，期間並禁止接見、通信。3人聲請具保停止羈押均遭駁回。

昨天程序庭，焦點在陳啟昱是否從鴻暉國際負責人蘇坤煌之間的利益分潤協議，陳男強調自己僅係借貸性質，非貪污或對價收受，聲稱配合推動國家重大經濟建設而取得款項，否認不法。檢辯雙方對現階段證據並無爭執，但陳男律師另提新增爭點，包含台鹽綠能是否實際從事土地開發、是否有編列預算及實際支出等，檢方對此無異議。

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對於是否續押，陳的律師主張證人已全數到案，證據多已蒐集完畢，認為現階段可改以限制住居、電子監控等方式替代羈押；但檢方強調，陳男偵查期間確曾規避出庭，且部分證人尚未完成訊問，認為仍有串供、滅證疑慮，請求延長羈押。合議庭最後裁定延押2個月

法院指出，3人均涉犯重罪，案情涉及金額高達上億元，若無持續羈押，仍有逃亡、串證、滅證等風險，難以確保日後審判順利進行，尤其陳男在偵查階段曾有規避調查情形，並非單純配合。考量本案尚待釐清資金流向及對價關係，合議庭認為，有繼續羈押之必要。

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