台中男時速168公里狂飆撞2車 害孕婦翻滾三圈胎死腹中

張男時速168公里駕車狂飆肇事導致孕婦胎死腹中，台中地方法院判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2025/05/22 16:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事二手家具買賣的張姓男子去年5月開車行駛台74線，該路段限速80公里，但他竟以168公里時速狂飆，撞上兩輛轎車，導致2人受傷，其中一輛車被撞得滾3圈，車內懷孕34週的女乘客（孕婦）胎盤早期剝離，導致發生胎死腹中的遺憾，傷者怒告殺人未遂罪，但檢方認為並無證據顯示張男有殺人犯意，依加重過失傷害罪起訴，台中地方法院判刑6月，可易科罰金。

判決書指出，張男去年（2024年）5月3日深夜10時許，開車於台中市東區台74線（台中環線），由北向南方向行駛，經過26.9公里處限速80公里路段，他竟以每小時122公里至168公里狂飆，失速撞上前方兩輛轎車，其中一車失控碰撞分隔島後翻滾三圈，女乘客懷孕34週併胎盤早期剝離，造成胎死腹中的遺憾。

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被害人提出殺人未遂罪告訴，但台中地檢署認為，雙方素不相識，並無仇怨，張男坦承確有加速向前行駛，但否認殺人未遂犯行，他辯稱自己與第一輛車碰撞後，方向盤上、側簾等安全氣囊皆爆開，輪骨變形，他自己右腳被卡在油門，已無法操作車輛，才會再衝撞女乘客（孕婦）搭乘的轎車（第二輛車），檢方認為不構成殺人未遂，依加重過失傷害罪起訴。

台中地方法院認為，依道路交通管理處罰條例規定，以及刑法過失傷害罪等規定，張男觸犯的是「行車速度超過規定之最高時速四十公里以上而犯過失傷害罪」，並導致2人受傷，張男未依速限而嚴重超速行駛，大幅提升發生交通事故，漠視用路人之生命、身體安全，犯罪情節重大，且所造成之損害非輕，有加重其刑的必要，依道路交通管理處罰條例的規定加重其刑。

不過，法官也認為，張男肇事後在現場向警方承認自己是肇事人，符合自首規定，可減輕其刑，他尚未與受傷2人和解，依加重過失傷害罪（行車速度超過規定之最高時速四十公里以上而犯過失傷害罪）判刑6月，可易科罰金與上訴。

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