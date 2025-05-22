為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    太保魚寮保安宮「百年鯊魚劍」遭竊 神明指示︰難養護速歸回

    太保魚寮保安宮的鎮宮之寶百年鯊魚劍。（圖由鐘姓管理人提供）

    太保魚寮保安宮的鎮宮之寶百年鯊魚劍。（圖由鐘姓管理人提供）

    2025/05/22 15:28

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市魚寮保安宮為當地信仰中心，宮裡超過百年的鎮宮之寶「鯊魚劍」5月10日遭竊，當地的早期聚落「加走庄」在清代時滅庄，鯊魚劍有鎮煞之用，遭竊後神明降旨「子難養護 」、「速速歸回」，竊賊恐無法駕馭、持有百年鯊魚劍，廟方呼籲竊賊儘速歸還，警方也已鎖定對象積極追查。

    太保市魚寮由社區種植落羽松及營造水環境，是太保知名景點，在地的保安宮主祀三山國王，信仰起於明末清初，有悠久歷史；鐘姓管理人說，5月10日下午2點多，1名男子進入廟裡，當時還有其他香客，並未動手偷竊，後來其他香客離開後，男子第2度進入廟裡，翻閱金屬柵欄到內部，偷走2支鯊魚劍，再拿廟裡的牛皮紙包好，離開廟後搭乘計程車離去。

    鐘姓管理人說，五寶法器鯊魚劍的劍身由海洋動物「鋸鰩」的吻部製成，因鋸鰩已被列為保育類，目前鯊魚劍已不得再製作，市價1支超過10萬元；保安宮的鯊魚劍歷史超過百年，為早期乩身使用，現為鎮宮之寶；遭竊後，神明降旨「魚寮云云，守眾生，保安鎮守， 一甲子，三山遺失，鯊魚劍，國王憂憂，聖靈器，子難養護，勿私念，速速歸回，日鎮罡」。

    鐘姓管理人表示，魚寮當地早期人口眾多的聚落「加走庄」於清代時滅庄，保安宮鯊魚劍有鎮煞之效，神明指示「子難養護」，一般人恐無法駕馭，請竊賊速歸還廟方。

    竊賊爬過金屬柵欄竊走百年鯊魚劍。（記者林宜樟攝）

    竊賊爬過金屬柵欄竊走百年鯊魚劍。（記者林宜樟攝）

    竊賊搭乘計程車離開。（翻攝自監視器影片）

    竊賊搭乘計程車離開。（翻攝自監視器影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播