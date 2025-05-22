太保魚寮保安宮「百年鯊魚劍」遭竊 神明指示︰難養護速歸回

太保魚寮保安宮的鎮宮之寶百年鯊魚劍。（圖由鐘姓管理人提供）

2025/05/22 15:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市魚寮保安宮為當地信仰中心，宮裡超過百年的鎮宮之寶「鯊魚劍」5月10日遭竊，當地的早期聚落「加走庄」在清代時滅庄，鯊魚劍有鎮煞之用，遭竊後神明降旨「子難養護 」、「速速歸回」，竊賊恐無法駕馭、持有百年鯊魚劍，廟方呼籲竊賊儘速歸還，警方也已鎖定對象積極追查。

太保市魚寮由社區種植落羽松及營造水環境，是太保知名景點，在地的保安宮主祀三山國王，信仰起於明末清初，有悠久歷史；鐘姓管理人說，5月10日下午2點多，1名男子進入廟裡，當時還有其他香客，並未動手偷竊，後來其他香客離開後，男子第2度進入廟裡，翻閱金屬柵欄到內部，偷走2支鯊魚劍，再拿廟裡的牛皮紙包好，離開廟後搭乘計程車離去。

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鐘姓管理人說，五寶法器鯊魚劍的劍身由海洋動物「鋸鰩」的吻部製成，因鋸鰩已被列為保育類，目前鯊魚劍已不得再製作，市價1支超過10萬元；保安宮的鯊魚劍歷史超過百年，為早期乩身使用，現為鎮宮之寶；遭竊後，神明降旨「魚寮云云，守眾生，保安鎮守， 一甲子，三山遺失，鯊魚劍，國王憂憂，聖靈器，子難養護，勿私念，速速歸回，日鎮罡」。

鐘姓管理人表示，魚寮當地早期人口眾多的聚落「加走庄」於清代時滅庄，保安宮鯊魚劍有鎮煞之效，神明指示「子難養護」，一般人恐無法駕馭，請竊賊速歸還廟方。

竊賊爬過金屬柵欄竊走百年鯊魚劍。（記者林宜樟攝）

竊賊搭乘計程車離開。（翻攝自監視器影片）

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