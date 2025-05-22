虛擬貨幣被詐團盯上 由詐變搶或成洗錢管道

警方逮捕詐欺車手。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/22 16:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據打詐儀錶板統計，台北市114年4月共計查獲詐欺集團93團908人、查扣不法所得2億3867萬餘元、攔阻金額2億7082萬餘元，均佔全台之冠。不過，警方發現虛擬貨幣這區塊也逐漸被詐團盯上，經常由詐騙變衍變成強盜案件，甚至藉機達洗錢的目的。

北市警局局長李西河今日下午在辦的打詐記者會上就表示，無論詐騙手法如何日新月異，最簡單的辨識方法，就是只要聽到「派員面交投資現金」，絕對是詐騙！

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中華民國虛擬通貨商業同業公會代表陳立民表示，投資虛擬資產必須透過正常管道，提供虛擬資產服務業者必須完成洗錢防制登記，才能提供或從事虛擬資產服務，而且正常的虛擬貨幣投資是不會派員到府收款的。

民眾林小姐也在警方今日舉辦的說明會上現身說法，她表示自己分別於113年6月間起，遭詐騙集團誘騙投資虛擬貨幣3次、假中獎詐騙1次，共計損失88萬元。

北市刑大表示，北市警於114年3月及4月間，破獲2起以投資「虛擬貨幣」為由，引誘被害人加入投資網站，派面交車手向被害人取款，幕後主嫌不僅有幫派背景，甚至勾結當鋪、境外詐騙集團詐財，造成至少33人受害、財損金額高達5千萬餘元。

警方陸續將主嫌及共犯50餘人查緝到案，查扣高級進口車輛、USDT泰達幣約29萬枚、現金3千餘萬等證物，全案依法移送台北、新竹地檢署，經法院裁定羈押17人。

警方表示，目前虛擬通貨商業同業公會與警察機關及銀行業者，已建立共同打擊及聯合防堵詐欺活動機制，三方相互通報並管控異常帳號，以達到嚇阻不法詐騙分子不當利用虛擬資產服務進行詐騙及洗錢。

現階段已可提供虛擬資產服務業者名單供參考：並依VASP登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務的業者名單。

目前，警方與金融機構合作攔阻績效方面，114年1至4月成功攔阻691件、9億212萬餘元，其中民眾遭詐臨櫃提（匯）款單筆百萬以上次數最多的是台北富邦、中國信託及國泰世華銀行。

警方表示，只要宣稱「高獲利、低風險」、「穩賺不賠」、「到府收款、到府幣商」，就是詐騙。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會官網查詢已合法登記幣商名單，或撥打165反詐騙專線進行諮詢，也可前往鄰近派出所詢問或報案，以確認其合法性。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐欺集團各種詐騙伎倆話術。（記者劉慶侯翻攝）

詐欺集團各種詐騙伎倆話術。（記者劉慶侯翻攝）

詐欺集團各種詐騙伎倆話術。（記者劉慶侯翻攝）

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