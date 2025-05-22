台中男狂追女同事 跪地刻名字、廁所前站崗還自認受害者

林男在廁所前站崗，甚至跪坐公司大門前，在地上刻小芳名字，台中地方法院依跟蹤騷擾罪判刑3月，可易科罰金。 （記者張瑞楨攝）

2025/05/22 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓上班族喜歡女同事小芳，竟於去年4至8月共5個月時間瘋狂追求小芳，猛說「睡覺時做夢夢到妳」等情話，或半夜傳簡訊，甚至趁小芳如廁時，他在廁所前站崗，他工作態度欠佳，被老闆炒魷魚當天，竟跪坐公司大門前不肯離去，還在地上刻小芳名字，受不了的小芳報案提告，林男卻說自己才是受害人，台中地方法院依跟蹤騷擾罪判刑3月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，林男與女子小芳（化名）原是同事，林男對小芳有好感，從去年（2024年）4月至8月，瘋狂追求小芳，小芳明確拒絕之後，林男還是繼續為之，小芳只好報警並提出跟蹤騷擾罪告訴，由台中地檢署起訴。

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林男則於偵查時辯稱，他自己才是被害人，是小芳會錯意，「可能是聽到公司前同事造謠，才會對我有種種不滿，我並沒強迫她一定要跟我在一起，只是想在工作上可以和睦相處」。

小芳則說，林男透過LINE說「他喜歡我，我當下有明確拒絕，過一段時間後，又跟我表示要再爭取機會」，但因大家都是一起工作，林男工作態度不佳，影響到大家，但他都把一切，歸咎於小芳對他的態度冷淡，另外，林男常說奇怪的話，例如「睡覺時做夢夢到妳、第一次接到妳的電話，妳的聲音很好聽、為了聽妳聲音只能祈禱妳沒事多打了、可是比起聲音看到本人更實在」，甚至常在下班時將小芳攔住，在廁所門口等小芳上完廁所，在上班時偷看小芳，上述行為都是反覆為之，次數很多。

小芳強調，去年8月20日老闆資遣林男，林男當天卻跪坐公司門口不肯離去，並在地上刻小芳的名字，另外，林男去年5月開始變得很偏激，會在假日時反反覆覆傳訊息、再收回，抒發他個人情緒，或半夜傳訊息，甚至在網路攻擊小芳。

台中地方法院認為，小芳提出與林男LINE對話紀錄擷圖、書信翻拍照片等證物，林男自承是自己寫的，資料都是事實，林男觸犯跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪，林男與小芳之前是同事，對小芳有好感而欲追求被拒絕，竟持續騷擾小芳，甚至徘徊、守候、偷看、跟隨小芳等騷擾行為，致使小芳心生畏怖，且時間長達5個月之久，判處徒刑3月，可易科罰金。

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