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    三峽車禍張姓女學生仍昏迷 師長同學到土城醫院探視集氣

    新北市三峽重大車禍，收治於土城醫院張姓女學生情況穩定，仍處於昏迷狀態。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽重大車禍，收治於土城醫院張姓女學生情況穩定，仍處於昏迷狀態。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/22 15:19

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍，造成3人死亡12人輕重傷的悲劇，目前收治於土城醫院的張姓女學生因創傷性腦損傷，仍在加護病房進行觀察與治療，家屬、親友和學校師長、學生，今天都到醫院表達關懷，也有教友在長廊為學生禱告，大家一起集氣，希望學生能早日康復。

    土城醫院副院長游明晉22日表示，三峽車禍中的成年男性傷者術後恢復良好，骨折的李姓男學生和廖姓女學生21日進骨折復位手術後，於加護病房皆已順利脫離呼吸器，恢復情況穩定，預計將於23日就可轉入普通病房進行後續治療。

    至於到院前OHCA的張姓女學生，因創傷性腦損傷昏迷，仍持續在加護病房接受觀察與治療，焦急的家屬今天齊聚在加護病房外等候進行探視，連日的煎熬讓家屬疲憊不堪，坐在長廊的椅子上等候時，周遭圍繞著關心張姓學生的親友與學校師長，也有教友聚在一起禱告，祈求上帝賜福，讓小朋友盡早醒轉，大家都希望能聽到好消息。

    土城醫院表示，市長侯友宜十分關心受傷學生的情況，已經連著2天到院探視，囑咐院方用最好的醫療資源醫治，由院長黃璟隆組成醫療團隊，每天召集包括外傷科、一般外科、整型外科、骨科、神經外科、兒科、影像診療科及護理部會診，做出最好的醫療照顧。

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