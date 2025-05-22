原住民男子騎車腳踏板放獵槍不慎掉落 槍枝走火子彈射入頸部

鄭男騎機車載獵槍打獵時，不慎擊發子彈從頸部射入，並由親戚送往新店耕莘醫院救治，幸無生命危險，警方將釐清鄭男的獵槍是否依法申請，圖為新店分局外觀。（資料照）

2025/05/22 15:01

〔記者陸運鋒／新北報導〕具原住民身分的鄭姓男子昨天晚間9時許騎機車載著獵槍準備上山打獵，途中行經新北市烏來區新烏路時，獵槍卻不慎走火，子彈從鄭男頸部穿入，鄭男負傷致電向親戚求救，並自行送往新店耕莘醫院救治，隨後由院方緊急開刀救治，暫無生命危險，警方將釐清鄭男的獵槍是否依法申請。

新店警分局調查，48歲鄭男當時帶著自製改造獵槍，放在機車腳踏板後，準備騎車往烏來山上打獵，但途中行經新烏路二段時，疑因路面顛簸，獵槍掉落在地後不慎擊發，子彈從鄭男頸部射入，鄭男因此摔車倒在馬路上，隨即致電給親戚張男求救，而張男隨即駕車到場，將鄭男送往新店耕莘醫院救治。

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據了解，鄭男到院後隨即由院方緊急開刀，經治療後已脫離險境，由於鄭男受的是槍傷，院方隨後通報警方。

警方表示，鄭男因具有原住民身份，持有自製獵槍非槍砲彈藥刀械管制條例所處罰之刑事責任，為行政罰則，此外，除非獵槍涉及刑案，否則不屬違禁品，不以查扣。

警方說，目前鄭男尚在醫院治療中，待身體狀況許可，將進行製作筆錄，釐清其是否持有獵槍使用執照。

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