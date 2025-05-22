好想去上學！三峽車禍14歲劉姓女學生病況穩定 預計今轉普通病房

三峽車禍案在亞東醫院治療的劉姓女學生，預計今天轉至普通病房。（記者賴筱桐攝）

2025/05/22 14:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍，造成3人死亡、12人輕重傷，其中受重傷在亞東醫院治療的14歲劉姓女學生病況穩定，預計今天轉至普通病房，她清醒後曾對家人說「好想去上學」，如今身心逐漸恢復健康，返校上課指日可待。不過，截至今天下午2點30分，仍收治加護病房。

就讀三峽國中9年級的劉姓女學生送醫時發現右大腿骨折，伴隨嚴重嘴唇撕裂傷，合併口內出血與頭皮剝離，且全身多處擦傷，完成傷口縫合後，持續在加護病房治療。

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劉姓女學生在恢復清醒時，曾對家人說「好想去上學」，家人告訴她，不用擔心課業問題，要她好好休息，把身體養好，就能早日回到學校上課。

對於劉姓女學生的病況，家屬態度低調不願多談，希望外界不要打擾他們。

三峽國中校長林武龍中午左右現身加護病房，但拒絕接受媒體訪問，表示這起意外造成學校很大的困擾，盼外界還給受害者和家屬平靜的空間。

亞東醫院表示，2位國中女學生目前病況穩定，身心均恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供支持。

教育局指出，目前全力協助學校進行學生關懷、家屬陪伴與心理支持，跨局處提供家屬需要協助，共同守護每一位親師生的身心安穩。

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