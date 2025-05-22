為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    好想去上學！三峽車禍14歲劉姓女學生病況穩定 預計今轉普通病房

    三峽車禍案在亞東醫院治療的劉姓女學生，預計今天轉至普通病房。（記者賴筱桐攝）

    三峽車禍案在亞東醫院治療的劉姓女學生，預計今天轉至普通病房。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/22 14:51

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍，造成3人死亡、12人輕重傷，其中受重傷在亞東醫院治療的14歲劉姓女學生病況穩定，預計今天轉至普通病房，她清醒後曾對家人說「好想去上學」，如今身心逐漸恢復健康，返校上課指日可待。不過，截至今天下午2點30分，仍收治加護病房。

    就讀三峽國中9年級的劉姓女學生送醫時發現右大腿骨折，伴隨嚴重嘴唇撕裂傷，合併口內出血與頭皮剝離，且全身多處擦傷，完成傷口縫合後，持續在加護病房治療。

    劉姓女學生在恢復清醒時，曾對家人說「好想去上學」，家人告訴她，不用擔心課業問題，要她好好休息，把身體養好，就能早日回到學校上課。

    對於劉姓女學生的病況，家屬態度低調不願多談，希望外界不要打擾他們。

    三峽國中校長林武龍中午左右現身加護病房，但拒絕接受媒體訪問，表示這起意外造成學校很大的困擾，盼外界還給受害者和家屬平靜的空間。

    亞東醫院表示，2位國中女學生目前病況穩定，身心均恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供支持。

    教育局指出，目前全力協助學校進行學生關懷、家屬陪伴與心理支持，跨局處提供家屬需要協助，共同守護每一位親師生的身心安穩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播