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    三峽車禍》肇事嫌北返時到休息站買粉圓 下交流道後疑身體不適進公園伸展

    新北市三峽3死車禍，肇事的78歲駕駛余文正自苗栗北返後，下交流道第一時間前往「龍恩公園」，外傳余翁下車走進公園伸展身體，此一說法今得到警方證實。（資料照）

    新北市三峽3死車禍，肇事的78歲駕駛余文正自苗栗北返後，下交流道第一時間前往「龍恩公園」，外傳余翁下車走進公園伸展身體，此一說法今得到警方證實。（資料照）

    2025/05/22 14:56

    〔記者徐聖倫／新北報導〕下車伸展！新北市三峽3死車禍，肇事的78歲駕駛余文正自苗栗北返後，下交流道第一時間前往「龍恩公園」，外傳余翁下車走進公園伸展身體，此一說法今得到警方證實。警方表示，余翁有可能年事已高所以下車伸展，也有可能當時感到「身體不適」，恐與後續車禍大有關聯。余翁今經評估，仍命懸一線無法進行筆錄，諸多疑點釐清恐要再等待。

    據悉，余翁車禍當天自苗栗北返時行經關西服務區，繞進去裡頭買了2碗粉圓，準備帶回家與老婆一同消暑。余翁行駛下三峽交流道後，第一時間並未返家，先在龍恩公園附近包含國際二街、大學路等繞了幾圈，接著繞回國際二街停車，人下車走進公園。

    警方調查，余翁進入公園伸展自己的身體，研判可能年事已高，長途跋涉讓他腰酸背痛；另一可能則是余翁下交流道後可能感到身體哪裡不適，所以下車伸展、醒腦一下，但若真如此，余男後來的大暴衝就有大機率是受突發疾病影響。

    警方說，包含行車路徑、公園附近繞行、下車伸展等均已能確定確有其事，現在只剩等待余翁傷況好轉，才能進行筆錄。經過評估，警方確定今日內無法對余翁進行筆錄，警方現仍派員輪班於加護病房外戒護，以利第一時間得知余翁最新傷況。

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