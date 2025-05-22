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    防三峽車禍肇事翁脫產！新北市法制局委請犯保協會提假扣押

    新北市治制局副局長許宏仁表示，市府已協助聯繫犯罪被害人保護協會，協助車禍家屬聲請假扣押程序。（記者翁聿煌攝）

    新北市治制局副局長許宏仁表示，市府已協助聯繫犯罪被害人保護協會，協助車禍家屬聲請假扣押程序。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/22 15:28

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍事故，造成3死12人輕重傷的悲劇，外界擔心肇事者面對後續龐大的醫藥和賠償，是否願意負擔，新北市法制局副局長許宏仁表示，市府已經依程序聯繫犯罪被害人保護協會，協助車禍受害者家屬聲請假扣押程序，確保受害者賠償權益，受委託律師將於近日與家屬接觸處理後續法律事宜。

    許宏仁說，市府針對重大意外事件，都會由社工陪伴受害者及家屬，並告知家屬提供法律諮詢，並指派律師協助，19日發生車禍後，法制局已經聯繫犯罪被害人保護協會，協助車禍受害者家屬聲請假扣押程序。

    他指出，受害者家屬也可以自行聲請假扣押，但是依法必須負擔3分之1的假扣押保證金，政府為減輕受害者的負擔，因此委由犯罪被害人保護協會出具保證書，即可免除假扣押保證金。

    許宏仁說，三峽的重大車禍，外界都在關心傷者的後續復原狀況，也有民眾擔心被害人會趁機脫產，讓受害者求償無門，市府請大家放心，會確保受害者賠償權益，這兩天等家屬安排好醫療照顧後，受委託的律師於近日就會與家屬接觸，商討處理後續法律事宜。

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