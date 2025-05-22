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    刑事局「黃金眼AI防詐」模型迄今阻詐5件、保住400萬元

    刑事警察局。（記者邱俊福攝）

    刑事警察局。（記者邱俊福攝）

    2025/05/22 15:27

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團手法不斷更新，擁有儲蓄、投資保單的保戶，也是覬覦的目標之一，刑事警察局為此去年跟南山人壽簽署反詐騙合作意向書以來，達成多項合作外，南山人壽日前更研發「黃金眼AI防詐」模型，透過雙方各項資源共享，進行分析保戶行為、保戶及保單資料側寫，再輔以客服人員臨櫃情境判斷，建構AI決策風險分級模型，進而主動提供關懷及防處，該模型迄今攔阻件數已達5件、金額達400萬元。

    刑事局表示，詐團鎖定保戶，最常見的手法即以高報酬、低風險、保證獲利的話術先吸引民眾加入投資群組，接著再誘騙民眾解除保單取回金額或將保單拿去質押借款，到最後畢生積蓄遭騙光，有的被害人因此尋短輕生。

    去年9月16日與南山人壽簽署反詐騙合作意向書以來，雙方進行許多合作，日前南山人壽為了擴大防堵詐騙犯罪力道，更研發「黃金眼AI防詐」模型，將保戶是否曾於165反詐騙諮詢專線諮詢或報案紀錄，以作為模型預警系統的行為參數，進而分析，判斷保戶遭詐騙風險程度，主動關懷阻詐。

    刑事局表示，以臨櫃辦理保單借款為例，藉由「黃金眼AI防詐」模型，第一線客服人員於受理時，能即時透過模型取得保戶可能遭詐騙的風險等級燈號，如果燈號顯示中、高等級的黃、紅燈，將會依個別情境，採取不同標準作業流程的應對措施，包含主動詢問借款金額是否會再交予第三人、是否認識第三人，必要時，聯繫家屬確認借款目的等。

    倘若燈號顯示低風險的綠燈，客服人員仍會依保戶現場神情舉止等進行評估，判斷是否遭詐騙，以有效降低保戶被害風險，守護保戶辛勤的資產。

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