父吸毒癱軟遭丟包暴斃 債主隔天上門19歲兒烙人9打4

楊男吸毒後癱軟，遭同車友人郭男丟包在路邊後死亡。（民眾提供）

2025/05/22 15:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭43歲楊姓男子19日中午和郭姓友人在車上吸毒，卻癱軟失去意識遭丟包暴斃，郭男被依遺棄致死罪收押，隔天靈堂才剛搭好，就有債主找上門，19歲兒子氣不過，找來簡姓友人等8人，將4名討債小弟打得遍體麟傷，還拘禁在家，警方獲報救出被害人，全案依傷害等罪嫌送辦，檢方訊後將其中6人以各1萬元交保；另3人為未成年，移送少年法庭。

楊男有毒品前科，19日和47歲郭男相約車上吸毒，因身體承受不住失去意識，郭男怕東窗事發，狠心將還有呼吸的楊男丟在蘇澳鎮全祿街後駕車離去，民眾發現有人路倒報案，警消到場發現楊男已斷氣，調閱監視器追到郭男。

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郭男落網後坦承吸毒，但堅稱丟包當下「楊男還有呼吸，只是全身軟趴趴！」對於其他犯案細節閉口不談，警方隨後在郭男身上起獲海洛因及安非他命等證物，全案依違反毒品危害防制條例、刑法遺棄致死罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

因楊男在外積欠債務，死亡隔天就有債主找上門，19歲兒子不忍爸爸屍骨未寒，連靈堂照片還沒擺好就遭「踢館」，認為治喪期間鬧事實在不厚道，找來23歲簡姓友人等8人，痛毆4名討債小弟，還將他們關進房間拘禁，其中1人趁隙拿出手機對外向朋友求救。

宜蘭蘇澳分局經新北警方轉報，立即趕赴現場將張姓被害者等4人救出，當場起獲開山刀、西瓜刀及棍棒等犯案工具，並將犯案9人全數帶回偵辦，其中3人是未成年，移送少年法庭，另6人詢後依刑法私行拘禁、妨害秩序及傷害等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令各1萬元交保候傳。

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吸毒暴斃的楊男靈堂都還沒搭好，就被債主找上門。（民眾提供）

警方獲報到楊男靈堂救出被拘禁的4名討債小弟。（民眾提供）

宜蘭蘇澳警方移送打人及拘禁討債小弟的楊嫌等9人。（民眾提供）

警方救出被拘禁的討債小弟後，在楊男靈堂起出球棒、西瓜刀等做案工具。（民眾提供）

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