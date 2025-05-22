搭太魯閣號要求手機充電不成 男子甩列車長巴掌被請下車

男子朝列車長甩巴掌。（取自靠北台鐵）

2025/05/22 14:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台東開往樹林的401次太魯閣號，今天清晨有一搭車男子按緊急按鈕，要求幫手機充電，中間還換車廂座位等進而引發糾紛，但男子情緒不穩，車行至花蓮光復鄉大富站附近竟動手甩列車長巴掌、拿手機砸人，過程都被同車乘客拍影片PO網！鐵路警察局表示，打人的男子到花蓮站後被請下車，而列車長抵達樹林後已報案，將對打人的乘客提出傷害告訴。

台鐵401次太魯閣號上今天發生全武行，臉書「靠北台鐵」今有乘客貼影片，搭乘401次太魯閣號的乘客與列車長起爭執，穿著黑色外套的平頭男子身材壯碩，列車長見男子情緒不穩，直說「你不要動喔，有人在錄影喔」，突然該名乘客出手甩列車長一巴掌，列車長氣不過，雙方發生扭打，經其他乘客協助安撫，打人乘客才坐下。

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由於乘客已動手傷人，列車長申請解除運送契約，男子在下一站開到花蓮站後直接被請下車，由鐵警及花蓮分局豐川派出所等將情緒激動的男子送往國軍花蓮醫院強制就醫。

鐵路警察局花蓮分局偵查隊長張朝雄說明，401次太魯閣號清晨4點48分從台東發車，5點20分車行到花蓮富里站附近，突然有乘客連按兩次緊急按鈕，列車長前往處理，該名乘客要求要替手機充電，過程發生衝突，列車長立即通報鐵路警察，鐵警在列車5點半開到玉里站時上車，協助安撫乘客，男子也被調換座位至4車。

然而列車開到光復鄉大富村附近，該乘客突然出手毆打列車長、拿手機丟列車長，因此列車長申請解除該名乘客的運送契約。鐵警花蓮分局表示，男子在6點10分在花蓮站時已解除運送契約，被要求下車，由於情緒仍失控，警方聯繫花蓮縣衛生局、119，將男子強制送醫至國軍花蓮總醫院、並進行保護管束。

張朝雄說，401車次在上午8點59分至終點樹林站後，31歲陳姓列車長因身上多處瘀青受傷，已報警並完成筆錄，將對乘客提告刑法傷害罪，將函請花蓮地檢署偵辦。

黑色外套平頭男子打列車長，乘客協助上前安撫制止。（取自靠北台鐵影片）

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