陸軍六軍團上尉私租眷地向廠商收錢 狠賺千萬貪污罪起訴

桃園地檢署已依貪污治罪條例案件，將曾任陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組工程官的李姓上尉提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/05/22 15:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕2020年間，陸軍第六軍團指揮部發現軍方列管的國有眷地遭私人廠商使用，追查發現2017年10月起到2020年2月間，時任軍團指揮部軍眷服務組工程官的李姓上尉涉嫌偽造文件，利用職務冒名出租國有眷地，甚至還偽造小額工程案，陸續詐得1003萬餘元，桃園地檢署今天偵結，已依貪污治罪條例將李姓上尉提起公訴，並建請法官從重量刑。

檢方調查，李姓上尉為了順利假借陸軍名義出租眷地給廠商，盜刻軍團指揮部的上級長官職章，再用印在他自行偽造的不實土地租賃契約、繳費證明等文件上，之後他再將偽造文件夾帶在大量公文中，送交第六軍團的文卷室用印，致文卷室人員疏於檢視、在偽造的文件上蓋用第六軍團的大、小關防後，李姓上尉再出示給廠商，致廠商誤信自己已合法承租國有眷地，持續依李姓上尉指示支付租金。

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李姓上尉還以相同手法，自行編列眷地相關的小額工程案，尋找廠商施作並向廠商佯稱須先繳納履約保證金，而向廠商收款，檢方統計，李姓上尉自2017年10月起到2020年2月間，共冒名出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，詐得總金額1003萬餘元。

李姓上尉於案發後畏罪逃匿海外，檢方於2020年11月17日發布通緝，法務部調查局與菲律賓執法單位跨境合作緝獲後，今年3月25日解送歸案已收押，檢方指出，已依貪污治罪條例的利用職務上之機會詐取財物、刑法的行使偽造公文書與冒用政府機關詐欺取財等罪，將李姓上尉提起公訴，審酌他敗壞軍紀、有辱官箴，情節重大且實施貪污行為次數甚多，建請法院從重量刑並繼續羈押，以防逃亡。

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