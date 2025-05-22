橫行新北市擄鴿勒贖 高院依加重竊盜罪判主嫌4年徒刑

陳姓男子等人涉嫌在新北市一帶擄鴿勒贖，一審判他4年8月，陳男上訴後和部份被害人和解，高等法院今改判4年徒刑。（記者楊國文攝）

2025/05/22 14:34

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳志益等人組成擄鴿集團，被控前年起在新北市汐止、八里一帶，設網捕抓賽鴿，向13位鴿主恐嚇勒索數千元至數十萬元不等贖款得逞，一審依加重竊盜罪判陳志益4年10月徒刑，陳男認為判刑過重，上訴高等法院，高院審理認為陳男上訴後已和部份被害人達成和解，並賠償和解金，亦念其犯後坦承犯行，今改判4年徒刑，可上訴。

判決指出，陳志益等4人組成擄鴿集團，自2023年3月起至同年7月止，涉嫌在新北市汐止、八里等山區，持美工刀、鉗子，及繩子、網子等捕鴿工具，架設捕鴿網，竊取林姓鴿主等14人所有、行經該處的賽鴿得手。

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陳志益等人擄獲賽鴿後，撥打電話給被害鴿主稱「想贖回賽鴿，須轉帳至指定帳戶」，除林姓鴿主外，共13位鴿主擔心鴿子遭到傷害，分別依指示轉帳至指定帳戶，僅有林姓鴿主未屈從，未依指示匯款。

新北地院依加重竊盜罪，判陳男4年10月徒刑。陳男認為判刑過重，僅針對刑度部份，上訴高等法院。

高院審理認為，一審依累犯規定，將陳男加重其刑，並不適當，並考量陳男上訴後已和部份被害人達成和解，並賠償和解金，亦念其犯後坦承犯行，今改判4年徒刑，可上訴。

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