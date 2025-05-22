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    拾金不昧！七旬婦路上驚見一捆鈔票 油漆工10萬貨款失而復得

    55歲陳男騎機車掉落10萬元油漆工程貨款。（警方提供）

    55歲陳男騎機車掉落10萬元油漆工程貨款。（警方提供）

    2025/05/22 13:18

    〔記者張軒哲／台中報導〕拾金不昧！台中市豐原區一名婦人跟兒子日前至郵局辦理業務時，竟在郵局前的馬路上發現一捆仟元鈔，起初還以為是玩具鈔，仔細查看才驚覺是真鈔，當下立即將現金送至派出所交由警方處理。經員警清點後，確認該捆現金總額高達10萬元，隨即調閱監視器影像展開追查，最終成功尋回失主並順利將現金發還，失主笑說，找了3天，竟然失而復得。

    豐原警分局今日指出，合作派出所警員范家維上週值班勤務時，一名74歲夏姓婦人至所報案，稱其稍早由兒子騎機車載往鎌村路郵局辦事，途中於郵局前的道路上驚見一捆鈔票，她起初以為是假鈔，仔細檢查後發現竟是真鈔，擔心失主焦急找尋，便立刻送至派出所請警方協助。

    警方初步研判，可能是民眾自郵局領錢後不慎遺落，於是先向郵局查詢，但確認該筆鈔票未蓋有郵局專屬印章，且郵局監視器未拍攝到相關畫面。警方隨即擴大調閱周邊民宅監視器，最終發現一輛機車於案發時經過該路段，疑似有物品自車上掉落。

    經持續追查，員警於3天後成功掌握該機車車牌號碼，並成功聯繫上55歲陳姓男車主。陳男表示，收到10萬元油漆工程貨款後，便前往慈濟醫院就診，返家後才發現放在口袋的鈔票不翼而飛，當時沿路尋找卻無所獲，原以為錢已經找不回來，沒想到竟接到警方尋獲喜訊，讓他直呼「心情猶如洗三溫暖」，對於夏婦的拾金不昧，以及員警的積極協助，他表達萬分感謝。

    豐原分局分局長林大為呼籲，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，亦提醒民眾如有拾得遺失物，請盡快送至警察機關或是管理單位，以避免觸法。

    55歲陳男騎機車掉落10萬元油漆工程貨款，失而復得，開心點鈔。（警方提供）

    55歲陳男騎機車掉落10萬元油漆工程貨款，失而復得，開心點鈔。（警方提供）

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