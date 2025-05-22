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    偽造試車牌趴趴走！中警科技執法 精準鎖定賓士車抓現行

    警方科技執法鎖定掛假牌的賓士車。（圖由警方提供）

    警方科技執法鎖定掛假牌的賓士車。（圖由警方提供）

    2025/05/22 14:13

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子因賓士車牌被註銷，透過網路購買了一組偽造「試車牌」趴趴走，結果近日行經北屯區路口時，被巡邏警車上的「智慧警勤輔助系統」發報盯上，當場攔查識破，除依道交條例開罰1萬800元罰鍰，賴男也吃上偽造文書官司送辦。

    台中市第五分局指出，水湳派出所員警蔡志揚、黃昱維，上週六下午巡北屯區中清路二段與同榮路口時，「智慧警勤輔助系統」突然發報，辨識出1輛懸掛由高速公路警察局所通報，查無車籍資料的特定偽造車牌車輛，員警立即環視附近來往車輛，馬上發現1輛正要迴轉的灰色賓士車，懸掛與系統通報內容相同的車牌，立即攔停。

    經員警再次查詢，確認該車牌並無監理站登記車籍資料，仔細檢視該白底紅字的偽造試車牌，做工粗糙與合法試車牌差距甚大，28歲賴姓男駕駛涉嫌刑法行使偽造特種文書罪明確，當場將其依現行犯逮補移送法辦。

    警方指出，這類偽造試車牌常被用以規避車籍查核、逃避違規記錄或從事非法行為，威脅交通安全與公共秩序，涉犯者依《刑法》第212條與216條偽造特種文書罪現行犯逮捕，並移送法辦，警方同步依《道路交通管理處罰條例》開罰1萬800元，偽造車牌亦被查扣，涉案車輛移置保管。

    第五分局長劉其賢表示，為遏阻衍生不法行為，各警察機關均會加強查緝使用偽變造車牌，如使用偽造車牌行駛道路，最高可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿貪圖小利，觸犯刑罰。

    賓士車懸掛偽造的試車牌。（圖由警方提供）

    賓士車懸掛偽造的試車牌。（圖由警方提供）

    警方移置賓士車。（圖由警方提供）

    警方移置賓士車。（圖由警方提供）

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