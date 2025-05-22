誰潑髒水？蚵仔煎攤商PO文抹黑 法官還社頭芭樂夜市清白

社頭芭樂夜市，攤商為了地下水反目成仇，法院還夜市清白。（記者顏宏駿攝）

2025/05/22 14:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭芭樂夜市一蚵仔煎攤為了取用地下水與相鄰的滷味攤反目成仇，蚵仔煎立牌子「禁止滷味攤的客人到本攤座位食用」，後又放話有客人吃滷味吃到拉肚子等不實傳言，結果遭夜市其它攤商排擠，被迫退出該夜市的經營。

蚵仔煎攤不爽退出後又在中部地區多個臉書社群PO出「芭樂市場夜市的地下水又髒、又臭、濁黃色」、「客人食用滷味後拉肚子」字眼及相關畫面。滷味攤老闆娘忍無可忍，對蚵仔煎攤提告。該案經彰化地院審理，判處蚵仔煎攤老闆娘莊女，觸犯誹謗及個資法等罪，判處4月徒刑。

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此事一度引來彰化衛生局前來稽查夜市水源，更引發客人對夜市用水的疑慮，嚴重影響夜市的商譽，但經過法院的審理，還給夜市清白。

該案發生於2022年至2023年間，事件起因於一口地下水，此地下水無色、無味、無臭，白天芭樂農拿來洗芭樂，晚間攤商拿來洗碗盤，但蚵仔煎負責人莊女與滷味攤負責人劉女為使用這口地下水而發生口角，雙方反目成仇，莊女更立牌子「禁止到本攤座位食用滷味」，此違反夜市管理規則引發管委會介入，惟雙方後來又爆發多起口角衝突，莊女決定退出經營。

退出後的莊女憤恨難消，她拿手機拍攝滷味攤用地下水清洗器具的畫面，將其PO到多個臉書社群，留言「芭樂市場夜市的地下水又髒、又臭、濁黃色」、「我禁止客人在攤位食用滷味的原因，就是大家使用地下水，食品安全衛生不佳，會讓客人拉肚子」。

此PO文一出立即影響到夜市的生意，彰化縣衛生局也前來稽查，結果均為「合格」，現場並未發現有攤商違規使用地下水或地下水水質不佳的情形。

莊女辯稱，她是本於公益做客觀的事實陳述，目的是希望夜市為了食安，有更高的用水標準，而確實有客人向她反應吃了滷味拉肚子。管委會反控她，其在夜市經營1年多，一直用這口地下水，明明都沒事，為什麼被轟出去，就PO文傷害夜市，分明是狹怨報復。

法官表示，從莊女貼文的前後脈絡看來，其並非單純傳述告訴人使用地下水清洗器具的事實，而是用「髒、臭、濁黃色」、「客人食用滷味後拉肚子」貶損告訴人的名譽，這些文字並非單純主觀意見表達，而是涉及具有真偽的事實傳述。其惡意在社群媒體，捏造與客觀事實不符的誹謗性言論，讓告訴人的名譽受到貶損，自然該當刑法第310條第2項、第1項之加重誹謗罪判處4月徒刑。

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