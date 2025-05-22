新竹瓦斯公司：尊重司法處斷、仍將持續關懷受害少年

新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天對竹北氣爆意外中的受害居民和用戶再次致歉，強調尊重司法處斷，也會協助被起訴同仁，爭取法律上他們應有的權益。（記者黃美珠攝）

2025/05/22 13:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北氣爆今天新竹地檢署偵結，受到重傷的陳姓少年母親對外表示，他們已經跟新竹瓦斯公司和解，目前只想陪著孩子一起走下去，不想被打擾，想平靜生活，婉謝外界的關心。竹瓦總經理邱世昌則說，再次跟因這件意外受害的用戶和傷者致歉，他們尊重司法的處斷，也會協助3名被起訴的同仁和前同仁爭取他們自身在法律上的權益。

竹瓦總經理邱世昌說，事發1年左右，他們和陳姓少年及其家屬達成醫療、財損等相關賠償的和解，期間曾經2度提供24小時的院外護理師在家看護照料，目前仍會持續給予關心和各種相關必要的協助。

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至於3名被起訴的同仁，邱世昌直言，章姓經理和吳姓基層維修同仁都已經離職。這起意外，他本人已經記過處分，協理和副總各被記2次申誡、維修部吳姓承辦人被記1大過，維修部章姓經理跟林姓組長各被記2支小過，後續會針對這個事件的影響程度，來檢視公司全面的業務性是否還有精進跟需要負責任的人員和處理的方式，也再次對受害的住戶和傷者表達深切的歉意。

邱世昌說，事發後1個月內，竹瓦把同型的18處軸流閥給全數更換，經過鑑定確認，這次發生的原因是整壓站前端的皮膜老化，後端的超壓遮斷閥是正常的卻原因不明沒有動作，這個部分他們後續會繼續釐清。

他說，事發2年來，竹瓦全面精進設備巡檢和汰換老舊的管線，其中減壓站的巡檢頻率已從原來半年1次的外部檢查，變成3個月1次；內部的拆換檢視則從原本1年1次變成半年1次。

人員的緊急應變訓練跟專業能力的加強上，這2年他們也辦了很多場的教育訓練，光是為了強化供氣區遮斷能力，每年進行5次演練，以確保緊急事件發生時的應變能力。

另，為了讓用戶能安心使用竹瓦供應的天然氣，竹瓦接受縣府產業發產處等多個單位的查核後，也慢慢地把查核所發現的相關缺失做了全面改善。

同時竹瓦也加強汰換漏氣頻率高、或材質與耐用年限達汰換標準的管線，對於這次事故受影響供氣範圍內有供氣安全疑慮的大樓表外管，都更換改採最先進的耐候抗蝕材料。

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