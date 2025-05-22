來不及看史努比 民宿遊客酒後衝突 1命危送醫、1法辦

澎湖發生遊客民宿酒後衝突，一名男子被打顱內出血緊急後送台灣搶命。（凌天航空提供）

2025/05/22 12:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節史努比無人機秀復飛，吸引大批遊客慕名而來，但還來不及看到史努比，投宿在馬公安宅某民宿的台北來遊客團隊，昨（21）日晚間朋友相聚在民宿喝酒，酒後發生言語衝突，進而引爆全武行，蔡姓、張姓2名友人酒後互毆，導致蔡姓男子顱內出血，一度失去生命跡象。

根據了解，同為28歲的蔡姓、張姓民眾，2人為友人關係，結伴前來澎湖，投宿在馬公安宅民宿，21日晚間在民宿飲酒聊天過程中，蔡、張2人因言語起爭執，兩人以徒手互毆而受傷，造成蔡男傷勢嚴重，現場一度傳出失去生命跡象，緊急送往三總澎湖分院搶救，才恢復生命跡象。

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命危蔡姓男子送往三總澎湖分院搶救，判斷為創傷性蜘蛛網膜下出血，由於病況相當嚴重，申請澎湖駐地醫療直昇機緊急後送至高雄榮總搶命，由凌天航空負責執行，上午10時34分由澎湖機場起飛，將蔡姓男子及陪同家屬，送往高雄小港機場，由待命救護車直接載往高雄榮總，緊急動手術搶命。

至於張姓涉案嫌疑人，馬公警分局今（22）日凌晨3時40分許，接獲消防局通報於馬公市安宅里某民宿有緊急救護案件，立即派遣警力前往處理，並迅速派員至醫院瞭解案情。警方釐清案情後，立即緊急逮捕張姓嫌疑人，後續會隨案解送澎湖地方檢察署偵辦。

警方將涉嫌毆打成傷的張姓友人，依法帶回偵訊。（馬公警分局提供）

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