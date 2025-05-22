家人忙搬家……台中2歲童走失街頭 鞋子藏線索送回

眾人圍著小男童詢問住處未果。（圖由警方提供）

2025/05/22 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕2歲陳姓男童一家近日才搬到台中市北區，家人因忙著搬家事宜，他一時貪玩竟走失在街頭啜泣上演迷途記，警方獲報趕往時，因男童無法清楚表達，且一度排斥安撫，警方只好從他身上衣物找線索，果然發現鞋子有寫名字，經輸入警政系統查詢後，順利聯絡上家人，虛驚一場。

台中市第二分局指出，永興派出所員警蔡嘉宸、鄭敦友、蘇芊伃前天深夜獲報後，立即趕赴現場，報案民眾表示，稍早開車路行經尚德街附近，突然聽到小朋友的哭聲停車查看，竟發現陳姓男童疑似迷路，男童一直指著某個方向，重覆說著「那邊、那邊」，但經詢問附近住戶，均表示沒有小孩走失。

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員警發現男童年紀約莫2歲，因為突然被這麼多陌生大人圍住，小臉上滿滿的忐忑不安，員警見狀遂溫柔安撫小男童並耐心詢問相關年籍資料，但男童因為害怕而嚎啕大哭，口中直喊著「不要！不要！」並向抱著他的員警不斷揮舞小手臂，令員警哭笑不得，只好先將小朋友帶回派出所休息。

由於男童年幼無法清楚表達身分資訊，到派所後立即提供飲料與點心讓男童放鬆緊張的情緒，在細心觀察下，員警發現男童鞋子上有模糊的記號，推測可能為家人姓名，遂利用警政系統查詢，成功聯繫上焦急尋子的家屬，家屬表示，當晚因忙於搬家事宜，一時疏忽導致男童走失。

所幸在警民合作下，陳姓男童平安無事，並在見到家人時露出笑容，離去時還開心的向員警哥哥說「Thank you〜」；第二分局長鍾承志呼籲，家長應隨時留意幼童動向，避免類似事件發生，若發現疑似走失兒童，請立即報警處理，讓警方能迅速提供協助，確保孩童安全。

警方最後從男童鞋子上發現線索，順利聯絡上家人。（圖由警方提供）

所幸陳姓男童平安無事，並在見到家人時露出笑容。（圖由警方提供）

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