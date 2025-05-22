鹿港「送肉粽」發緊急通告 更改路線的原因曝光了

鹿港5月25日深夜將有「送肉粽」，緊急發緊急通告要更改路線。（資料照）

2025/05/22 11:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮5月25日深夜將有「送肉粽」科儀，由角頭廟武聖宮主辦，全程徒步送煞路線日前才公告，但宮廟最新發布緊急公告，強調送煞路線有異動，原因是有的角頭廟拒絕不讓過，希望以和為貴，讓科儀能夠圓滿。

鹿港武廟宮總幹事施炳煌表示，當初在規劃送煞路線，考量到交通安全，以及地方的用路需求，才會捨棄人車較多、比較大條的中正路，但在公告路線後，有的角頭廟明確表態不希望送煞路線經過，只好緊急修正路線。

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施炳煌解釋，送煞路線的規劃都有多方考量，並不是抄近路，或是一定要經過交通要道。因為以鹿港來說，最後就是要送到黑橋出海口，路線規劃就是以送煞起點到出海口之間的最佳路線，不要選擇路太小或是完全沒有燈光，或是旁邊就是大排水溝，由於鹿港都是徒步送煞，就是要選擇最安全的路線來走。

因此，修正過後的路線為永安三路、鹿和路、中正路、建國路、自由路、鹿草路、彰濱五路一段、台61線西邊平面道路、黑橋出海口。也就是會從中正路、鹿和路口，一路走到中正路、建國路段，由於送煞時間是5月25日晚間11點過後，路過的角頭都會派人出來顧庄頭。

施炳煌強調，請用路人遵從交通指揮，不必驚慌，先順順的跟著，不要慌張，等到可轉彎的路口再轉彎，但也不要鐵齒，不要刻意來闖入或觀看，皮帶或是項鍊都屬禁忌，原則上避免配戴。

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鹿港5月25日深夜將有送肉粽科儀，由武聖宮主辦，並提供符令讓人索取。（取自鹿港武聖宮臉書）

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