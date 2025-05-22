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    十足渣男！外遇偷錄小三「裸聊」照 交給妻子提告求償

    何男將偷偷擷取的小三裸胸照片，交給妻子用於控告小三配偶權的證物。（情境照）

    何男將偷偷擷取的小三裸胸照片，交給妻子用於控告小三配偶權的證物。（情境照）

    2025/05/22 12:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓男子於2023年出軌，與女子小芳（化名）交往，兩人視訊聊天時，何男要求小芳「裸聊」，再偷偷擷取小芳裸胸照片後，拿給妻子當證據，用來控告小芳侵害配偶權的民事賠償訴訟，小芳收到民事起訴狀，始知被何男出賣，反控何男無故攝錄他人性影像罪等罪名，法官指責何男不思反省自身婚內出軌行為，又對小芳造成二度傷害，判處他1年4月徒刑。

    判決書指出，已婚的何男外遇出軌，與女子小芳（化名）成為男女朋友，何男竟於2023年5至7月，與小芳交往，以通訊軟體進行視訊通話時，基於無故攝錄他人性影像的犯意，要求小芳將上衣掀起裸出胸部後，以手機螢幕截圖方式，截取小芳裸露胸部的性影像，之後，將這些照片交給妻子，由妻子控告小芳，提起侵害配偶權的民事訴訟時，作為證據使用，小芳於去年5月27日收到民事起訴狀繕本，始知自己裸胸畫面被何男偷偷擷取。

    台中地方法院認為，何男的行徑，顯然未尊重小芳身體自主權利及隱私權；另外，何男不思反省自身婚內出軌行為，竟又未經小芳同意，主動將性影像交付其妻，用於對小芳的民事訴訟，何男行為不但無助於真實的發現，亦與公益無關，反而對小芳造成二次傷害與心理創傷，依無故攝錄他人性影像罪判刑8月，另依無故交付攝錄之性影像罪判刑1年，應執行有期徒刑1年4月，可上訴。

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