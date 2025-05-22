告人變被告！高雄男報案疑被刁難 駡一聲「X」竟被5名員警強押逮捕

高雄李姓男子到哈爾濱派出所報案疑被刁難，駡了一聲「幹」竟被5名員警強押逮捕。（資料照）

2025/05/22 12:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子疑似遭人跟蹤，他到派出所報案時，自認被員警刁難，他氣噗噗離開警局，在門口駡了一聲「幹」，結果被5名員警一湧而上強押上銬，依妨害公務罪送辦，法官認為，李男雖然有駡髒話，但只是口頭抱怨或出於一時情緒反應，並不會妨害員警執行公務，因此判他無罪。

判決指出，去年2月19日凌晨2點半，李姓男子懷疑自己遭人跟蹤，他前往三民一警分局哈爾濱派出所向員警請教該如何報案保護自己，但討論過程中疑似不順，李男先嚷了一句「媽的，我不告了」，負氣準備離開派出所，他走到派出所門口後，又喊了一聲「幹」，結果一名員警生氣問他：「你說什麼！」，5名員警立即上前將他壓制、上銬逮捕。

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李男極力反抗，在派出所內疾呼：「你們暴力！你們暴力！暴力！你們警察行使暴力！」、「叫律師！我要請求馬上叫律師！你們在做什麼！」，員警反問他：「請律師可以啊！你如果沒有符合法扶，你要請，你要花錢自己請律師」，此時，李男被上銬在派出所牆邊欄杆，直說：「我出錢，我請來的我出錢，通知律師」，但警員似乎不想配合請求，回他：「不是阿，你要通知律師我們會幫你通知，你要讓我們知道你有沒有什麼資格」。

最後李男仍被警方依妨害公務罪送辦，高雄地方法院審理時，李男坦承有駡「幹」，但當時是情急之下情緒使然才脫口而出，沒有要侮辱任何人，他的律師也說，李男報案不順利，心裡有點不高興，所以當下快到警局門口時，講出一個「幹」字，但不是對著警方的面講，是離開面對門口講，後來發現後面有動靜，才轉頭，不是針對警方或任何單獨一個人去污辱的意思，並無主觀犯意。

法官勘驗派出所內監視器畫面，認為5名員警在李男駡「幹」後，隨即以犯妨害公務罪的現行犯將他逮捕、上銬，逮捕過程中，員警多次表示不要抗拒逮捕等語，李男遭逮捕後雙手銬在派出所牆邊欄杆上，且僅一再稱要叫律師、並無再進一步有侮辱言詞及舉動，因此可認定他辱罵行為，僅是口頭抱怨或出於一時情緒反應，並不會妨害員警執行公務，因此認定罪證不足，判李男無罪，可上訴。

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