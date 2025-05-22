婦陷網戀詐騙 台中雞婆警官「多看一眼」救回25萬元

警方及時勸阻，蔡婦才打消購買虛擬幣的念頭。（圖由警方提供）

2025/05/22 11:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊偵六隊副隊長林佳億（近期已調任五分局偵查隊副隊長），日前下班經過西屯區1間虛擬貨幣實體商店時，發現1名6旬婦人正在購買高額虛擬貨幣，因與常見使用虛幣交易年齡層不符「多看一眼」，觀察一陣子後前往關心，才知婦人陷網戀詐騙勸阻，及時保住25萬元積蓄。

台中市刑大偵六隊長張勝記今天表示，林員當天將車子停在刑大附近1間虛擬貨幣實體商店旁，晚間8點多下班步行取車時，突然注意到65歲蔡姓婦人站在店內，神情緊張、頻頻查看手機，並在店員協助下操作購買虛擬貨幣，由於虛擬幣交易族群多以年輕人為主，蔡婦的年齡及行為明顯異常，引起林員的敏感神經警覺。

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林員主動上前關心，經耐心詢問發現蔡婦已遭網戀詐騙，原來，蔡婦先前透過Line認識1名自稱「吳鳳林」的男子，雙方互動熱絡建立情感，在取得信任後，對方誆稱擔任軍官，目前在葉門打仗受傷，需要支付25萬元虛擬貨幣醫藥費為由，Line錢包地址給蔡婦操作手機購買比特幣支付。

由於蔡婦不熟悉手機操作，遲遲無法轉幣，對方索性要蔡婦前往附近實體店面購買，並要求不可告訴任何人，當店員已經協助蔡婦註冊Bitopro（幣托）帳戶，並儲值25萬元至虛擬錢包準備購買比特幣時，所幸林員及時介入並通報同仁到場支援。

警方向蔡婦說明這是典型的「假軍官愛情詐騙」手法，詐騙集團常利用虛構戀愛關係或建立友好形象後，以各種理由誘導被害人購買虛擬貨幣、遊戲點數、匯款或提供個資，以達詐騙金錢、帳戶或洗錢目的，經警方說明後，蔡婦才打消購買比特幣的念頭，並對警方表達感謝。

台中市刑大呼籲民眾，網路交友應謹慎小心，勿輕信對方以任何名義要求金錢、點數、虛擬貨幣或個人資料，遇可疑情形請立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同來守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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